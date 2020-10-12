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嬌妻離家出走9個月！夫日日癡等…17萬網助她消失「跑越遠越好」

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▲▼網友揪出恐怖性囚細節。（圖／翻攝自微博）

▲網友揪出恐怖性囚細節。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西上饒市一男子公開求助稱，愛妻離家出走了9個月了。他自稱，兩人結婚12年感情一直都不錯，但是從去年開始，妻子便在網上和一個男人聊得很開心，更奇怪的是，離家出走那天，妻子「裝扮神秘」。不過，目前，超過17萬名網友卻一面倒的呼籲，媒體趕緊刪除新聞報導，希望女孩「跑得越遠越好」！

據《澎湃新聞》報導，丈夫說，妻子吳燕飛（化名）今年才25歲，夫妻感情不錯，已有12年的夫妻生活，生下4個孩子，妻子結婚前在浙江省金華劇團從事花旦工作。

丈夫通過查看攝影機畫面發現，吳燕飛失聯的當天，打扮相當神秘，渾身上下都包裹得嚴嚴實實，只露出一雙眼睛在外面。影片中，出了社區大門外，妻子將自己的電動單車鑰匙，委託給一店主，拜託對方轉交給自己的老公，然後離開後再也沒有回來。

丈夫稱，妻子失蹤當天，打她手機無論是開機狀態或者關機，反正就是不接電話。之後，他稱，發了很多尋人啟事，都沒用，找不到人。

不過，卻有網友呼籲，「如果你看到這位吳女士，千萬不要向任何人提供她的資訊，因為她不是失聯，而是離家出走。」

網友「我是落生」指出，「95年出生，結婚12年，意味著她『結婚』的時候，只有13歲，就算她『自願』，這也是性侵幼女。」據悉，丈夫1978年出生，目前已經42歲，結婚的時候已30歲。

此外，「我是落生」表示，「女方17歲就生了孩子，連生4個，從劇團的花旦，淪為困在村裡幹農活，照顧孩子的農婦，過著窮困潦倒的日子，還要照顧他84歲的母親。」

該網友怒斥，「被困12年，她現在25歲，長大了，知道自己不想要什麼了，想過自己的人生，她走的那天，渾身只露了一雙眼睛，明顯是不想丈夫找到她啊。」

還有網友更總結稱，「男的78年，女的95年，也就是當年30歲的男的拐了個13歲的女孩，囚禁性侵生子12年，女的好不容易找機會跑了，現在男的不知道哪裡來的門路，找了澎湃和三聯這種級別的媒體搞全網通緝。」

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