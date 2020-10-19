妻子手機驚見「偷情對話」！丈夫怒告鮮肉男大生　竟然輸了

▲丈夫在妻子的手機當中看見與男大生的親密對話，氣炸將對方告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

台南市的周姓人夫看了妻子的通訊軟體對話內容，驚見妻子與黃姓男大生對話親密，甚至還有「親親」、「抱抱」、「有哪天不想我的」等話語，氣炸將男大生告上法院，求償5萬元。法院審理後認為，雖然2人有親密對話，但周男沒有舉證2人確實做了上述的親密行為，因此判處周男敗訴。

依據判決書內容，周姓丈夫的葉姓妻子在全聯中心擔任組長，與黃姓男大生是同事關係，妻子平時與同事相處融洽，對黃男也沒有例外。不過，黃姓男大生會趁著休假時，跑到店裡找葉姓人妻聊天，拍攝工作時的照片，雙方互動相當熱絡。

某天周男查看妻子的手機，竟然發現妻子與一名匿名「柴柴」的人對話親密，傳了「親親」、「抱抱」、「有哪天不想我的」、「偷親妳一下」、「我今天要兩天份親親」等話語，完全無視妻子已婚，還育有小孩。

▼丈夫看了妻子的對話紀錄，發現妻子與一名同事相當親密。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



周男認為，黃男與妻子相處密切，超越一般朋友相處的分際，也影響到他與妻子之間的感情，因此主張黃男侵害配偶權，一狀告上法院，求償5萬元。

黃男被告上法院，出面反駁，他從來沒有以「柴柴」當作暱稱，無論哪個通訊軟體都是，周男提供的對話紀錄中，大頭貼雖然是他的相片，但這些都能在網路上取得，而他與葉姓人妻的對話紀錄也非周男提供的內容。

法院審理後則認定，依據對配偶權侵害的說明、判斷標準來看，LINE的話屬於個人人格自由、不受約束的範疇，一個人喜歡、愛慕某人的配偶，沒有實際發生侵害配偶權行為，難以評斷侵害配偶權。

法院認為，僅以帶有「親親」、「抱抱」等字眼的聊天紀錄，但沒有實際舉證2人發生上述行為，難以認定黃姓男大生侵害配偶權，因此駁回周男的訴訟，1,000元新台幣的訴訟費用由周男負擔。全案仍可上訴。

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