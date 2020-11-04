高鈺婷：暫無規劃投入2022年選舉　已建請決策委員推派新任主席

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席高鈺婷上任至今僅兩個月，卻在3日晚間無預警宣布辭去黨主席職務。對此，高鈺婷4日受訪時表示，身為時代力量的一份子，她祝福時代力量能夠越來越好，「至於2022年的佈局，目前還沒有規劃」，自己也已經建請決策委員考慮召開臨時決策委員會，或者在下週的決策委員會推派出新任黨主席。

▲時代力量黨主席高鈺婷請辭後召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）



前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，時代力量於今年8月29日召開決策會議，由決策委員推選出前時代力量副秘書長高鈺婷擔任黨主席，任期將至明年2月28日。不過，高鈺婷3日晚間無預警發出聲明，表示今日已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務。

高鈺婷4日於時代力量中央黨部親自召開記者會，表示自己已經完成階段性的任務，新任黨主席必須帶著時代力量為選戰做充分的努力準備，她也深深地感受到，時代力量這隻隊伍需要一個可以帶領大家開始思索選戰、如何佈局的總指揮，「我非常確定我個人完全沒有想要連任的意願」，也不希望因此耽誤大家寶貴時間，讓時代力量失去2022年可以有好的先機的時刻。

▲時代力量黨主席高鈺婷。（圖／記者林敬旻攝）



高鈺婷會後受訪時表示，有關下個階段在黨內的地位，「我目前沒有特別思考」，但是作為時代力量的一份子，還是祝福時代力量能夠越來越好，「至於2022年的佈局，目前還沒有規劃」。

高鈺婷說明，自己在決策委員會提出辭職時，也建請向決策委員考慮是否召開臨時決策委員會，或者在下週的決策委員會推派新的黨主席，後續秘書處也會配合，不過還是要經由決策委員共同推派，個人目前還沒有提出很明確的建議人選，她也尊重決策委員成員的意見。

此外，有關媒體報導指出，高鈺婷的請辭主因為月領10萬卻無改革實績、黨內情緒控管不佳，高鈺婷則說，針對不實的指控與臆測她不予回應，「我相信不論做人做事大家都有所感」。

高鈺婷指出，黨職敘薪不是只針對黨主席，當初大家在推選新任決策委員時，各個黨職的敘薪也被好幾位決策委員列為黨務革新項目之一，因此這屆的決策委員大家都有共識，認為作為政治組織領導人也必須給予薪水。

對此，時代力量發言人李兆立受訪時表示，敘薪是經由決策委員會共同討論，高鈺婷作為當事人也進行迴避，比照其他政黨主席皆有支薪，時代力量過去因為處於草創時期，且遇到主席擔任黨公職，所以才將此議題暫擱。

李兆立說，為了讓全職黨主席無後顧之憂，同時能夠爭取更多優秀人才，因此時代力量才考慮訂出薪資，認為主席應該支薪，有關情緒控管問題，目前在黨內沒有看到類似這樣的放話，也不知道報導根據何來。

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