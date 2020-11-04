高鈺婷：個人無連任黨主席意願　不願讓時力失去好的先機

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席高鈺婷3日晚間無預警宣布辭去黨主席職務，高鈺婷4日親上火線表示，自己已經完成階段性的任務，新任黨主席必須帶著時代力量為選戰做充分的努力準備，「我非常確定我個人完全沒有想要連任的意願」，也不希望因此耽誤大家的寶貴時間，讓時代力量失去2022年可以有好的先機的時刻。

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，時代力量於今年8月29日召開決策會議，由決策委員推選出前時代力量副秘書長高鈺婷擔任黨主席，任期將至明年2月28日。不過，高鈺婷3日晚間無預警發出聲明，表示今日已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務。

對此，高鈺婷4日於時代力量中央黨部親自召開記者會，她表示每週二是自己上任黨主席後，固定召開決策委員會的日子，自己也已在3日向所有決策委員提出「請辭待命」的立場。

▲時代力量黨主席高鈺婷請辭後召開記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）



高鈺婷說明，在重整黨務兩個多月的過程中，自己就明確感受到隨著時間越來越逼近，時代力量黨內外對2022年選戰的佈局壓力越來越大，不論在地方黨部或者中央黨部，都可以感受到時代力量在面對詢問時，都必須回答關於選舉的想法，包括可能會推派誰、要跟各方勢力如何整合。

高鈺婷認為，這與自己原先設定作為「任務型的黨主席」的目標，並且推動黨內改革的任務，已經稍微有些脫離目標。

高鈺婷說，她希望讓時代力量這支隊伍可以透過機制，建立好的制度讓團隊成為可以打仗的隊伍，而這些在過去擔任黨主席的兩個月以來，相關的工作事項都已經完成階段性的任務。

高鈺婷強調，自己已經完成階段性的任務，新任黨主席必須帶著時代力量為選戰做充分的努力準備，她也深深地感受到，時代力量這隻隊伍需要一個可以帶領大家開始思索選戰、如何佈局的總指揮，「我非常確定我個人完全沒有想要連任的意願」，也不希望因此耽誤大家寶貴時間，讓時代力量失去2022年可以有好的先機的時刻。

高鈺婷表示，她要明確地讓黨內同志知道，必須盡快展開下個階段的計畫，而自己過去所排定、設計的制度，也讓時代力量這支隊伍已經可以組織作戰，「在即使不是我的狀況下，也可以自動有機制運作」。

高鈺婷認為，自己先行用請辭待命的方式，讓決策委員們可以決定、討論出下任黨主席誰可以帶領大家作戰，這會是一個比較好的狀況，因此自己決定提前打開空間，讓大家推出更適合時代力量的黨主席。

高鈺婷說，自己也知道請辭待命的狀況，確實會讓黨工與支持者擔心，但她想要跟大家強調，時代力量這支隊伍在黨內外不論什麼層級，都已經建立起明確、直接的溝通管道，基層黨工、決策委員都有一套健康良好機制推動，相信所有夥伴也都有非常高的執行效率與團隊合作默契，也再次謝謝時代力量的所有好夥伴。

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