雲端最前線／川普、拜登持續纏鬥！美國大選誰是贏家？

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美國總統大選投票日當地時間周二（3日）正式開跑，紐約等多地市民天未亮就現身排上長長人龍，今年提前投票人數近1億，已占2016年總統大選總票數的7成。此外，川普與拜登選情仍膠著，票數不相上下，但拜登確定奪下主場紐約州29張選舉人票。《雲端最前線》4日邀請財經學者吳嘉隆、台灣智庫副執行長董思齊以及國民黨國際事務部副主任何志勇與主持人楊文嘉深度探討。

▲2020美國總統大選誰是贏家？（圖／路透）

此次美國大選儘管計票時間可能會較預期的長，但從當地時間傍晚開始，陸續有民眾聚集白宮前，甚至有人訴求將總統川普趕出白宮。位於白宮前的拉法葉公園（Lafayette Park）早已經被鐵絲圍欄包圍，民眾只能在公園外的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）聚集。

有別於台灣人民直選、總得票數高者當選總統，美國採「選舉人團制」，選民先投給代表民主黨或共和黨的選舉人，再由選舉人代表該州投票。全美選舉人共538位，由各州參、眾議員組成，贏得至少270張即為勝選。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。