被愛沖昏頭！純情男網路遇「樂樂」噓寒問暖　1句話險遭詐30萬

▲丁男在網上認識1名叫樂樂的女孩，因該女告知投資失利急需現金，丁男竟不疑有他前往匯款，所幸被機警行員報警阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名丁姓男子，日前在LINE接獲自稱是「樂樂」女子想和他交朋友，2人聊正起勁時，樂樂突然表示自己因為投資失敗，急需30萬救命錢；丁男竟不疑有他，立即到郵局填寫匯款單，欲匯款新臺幣30萬元至女子指定帳戶，後因郵局職員時發現男子行為有異，通報警方前往了解後發現是詐騙伎倆，即時阻詐成功。

苗栗分局表示，日前接獲郵局職員報案稱，有1名男子在填寫匯款單欲提領新臺幣30萬元，經關懷詢問又無法清楚說出款項用途，請警方前往處理。員警火速趕往該郵局後，向男子詢問款項用途，起初男子面有難色不願多說，只向員警供稱該筆款項自己是要用來投資，經員警主動關懷並說明詐騙集團慣用手法後，男子才逐漸卸下心防。

丁男向員警表示，自己接獲一通LINE來電稱「樂樂」女子，想要跟他交友，但因積欠債務需新臺幣30萬元救命，丁男第一時間接到電話聽聞，腦筋一片空白，沒再查證就立刻到家中附近郵局匯款到該名「樂樂」指定帳戶。

經員警向丁男解說係詐騙集團慣用「猜猜我是誰」的手法，並極力解釋說明，並用男子電話與「樂樂」對話後，該名女子就未再回應。丁男這才理解恍然大悟，了解該名自稱「樂樂」LINE來電就是詐騙電話，渠感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，對郵局行員及警員即時阻詐，感謝萬分。

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