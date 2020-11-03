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砸270萬買阿拉丁神燈　醫衝回家「搓搓搓」...秒傻：精靈呢？

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▲醫買神燈回家驚覺詐騙 。（圖／翻攝自北方邦警察局）

▲醫買神燈回家，期待精靈出現，突驚覺自己被騙了 。（圖／翻攝自北方邦警察局）

記者曾羿翔／綜合報導

印度一位名叫理克‧汗（Laeek Khan）的醫生，日前在病患家中進行醫療時碰見2位詐騙分子，對方誆騙「阿拉丁神燈」真的存在，並且帶有神秘力量可招喚出精靈，沒想到這名醫生真的砸了700萬盧比（約新台幣270萬）買下，但是帶回家才發現是騙局一場。北方邦警方近日則透露，2詐騙分子目前已遭到逮捕。

根據半島電視台報導，詐騙嫌犯起初對醫生訴說神燈可帶來財富、健康以及好運，其中一名嫌犯還真的扮成「神燈中的精靈」出現在醫生的眼前，就是要說服醫生買下神燈。醫生理克‧汗後來對媒體表示，他在對一名老太太進行醫治時碰到男性詐騙犯，「這些人後來開始對我展開洗腦」。據了解，詐騙犯在過程中還不斷介紹自稱為「baba」的神職人士給理克‧汗，以換取信任。

真人版《阿拉丁》。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

▲威爾史密斯在真人版《阿拉丁》電影裡飾演神燈中的精靈。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

報導也指出，醫生看見嫌犯假扮成的精靈，竟信以為真，當場詢問「是否可以觸碰？或是將神燈直接帶回家」，都被對方強力阻止。最後詐騙犯成功誘導醫生以700萬盧比（約新台幣270萬）的價格把神燈買下。

醫生後來把神燈帶回家，才突然頓悟之前看見的精靈「根本是人所假扮」趕緊報警。北方邦警方表示，詐騙犯共有3人，其中一名男子的老婆也參與其中，但仍在逃，剩餘2男已被逮捕，這些人還使用相同的手法詐騙了其他家庭，騙取的總金額高達數百萬盧比。

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