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「天菜白富美」讓3名精英男瘋狂！　見面一看都沉默了……

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▲▼網戀被騙錢。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲靜靜給他們發的自拍照。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

27歲的陸男小陽（化名）在日本東京留學，今年5月，他遇到了一名女孩靜靜（化名）。家境優越、長相甜美、談吐大方、還是學霸女神，她完全就是小陽心中的天菜。很快，兩人墜入愛河。每逢生日、過節，小陽都會給女友轉帳……。

據《瀟湘晨報》報導，小楊癡心覺得，女友是謎一樣的女人，對人生總有獨特的見解。近日，她稱，覺得女性要自立，想從家裡搬出去，開始自由的生活……。小陽想都不想，就給她轉了2萬元（人民幣，下同）。

很快，小陽要回國了，靜靜答應去見他。可讓小陽猝不及防的是，他沒有在機場等到心愛的戀人，卻收到了分手的簡訊。他怎麼都想不通，「明明昨天還在商量見家長，怎麼今天說分手就分手了？」

他一邊想著靜靜，一邊想一個人靜靜……。冷靜下來的他，打電話到她就讀的大學詢問，可對方卻說查無此人，小陽的世界瞬間崩塌了。

▲▼網戀被騙錢。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲靜靜本人。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

無處傾訴的小陽將自己的經歷發到了網路，卻意外發現了另外兩名「情敵」。小成（化名）是省城某科技公司的白領，小浩（化名）是職員，3人都是高學歷的精英。

小成與靜靜在2018年相識，其間，他對女友有求必應，交往1年，在她身上花了5萬多元。兒小浩情況也一樣……。

面對這樣的情況，3名昔日「情敵」一同報案。根據3人提供的線索，警方很快就找到了靜靜。可現實遠比他們想像的殘酷，看到靜靜3人都沉默了。

據悉，嫌疑人孫女，23歲，專科學歷，一直沒有工作，打遊戲、網購、吃喝就是她的日常，父母都是普通工人，已經幫女兒還了幾十萬網貸。

孫女供述，剛開始盜圖冒充「白富美」只是為了滿足自己的虛榮心，可漸漸她發現這個虛構的身分可以為她帶來物質和金錢，而且對方都心甘情願，於是便一發不可收拾。目前，她因涉嫌詐騙罪已被逮捕。

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