醫科女大生遭性侵殺害！屍體被塞校園人孔蓋　母聽判決法院痛哭

▲女大生在學校認真晚自習，竟然遭到姦殺。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

大陸南京醫科大學早前發生凶殺案，女大生晚自習遭到麻姓兇嫌強帶到頂樓性侵，接著又遭到殺害，屍體被塞進人孔蓋裡，過了4天才被發現。南京市中級人民法院審理後判定，麻男以暴力、脅迫的手段強姦婦女，非法剝奪他人生命，因此判處死刑，全案仍可上訴。

綜合陸媒報導，林姓女大生相當用功，平時都有在教室晚自習的習慣，不過，她1992年3月20日晚自習後，就消失在親友面前，整整4天沒有消息，屍體最後在人孔蓋裡被發現。

南京醫科大學發現學生殘忍受害，懷疑是校內人士做案，立刻報警處理。警方受理後，從林姓女大生身上採集到DNA，對校內的男性學生、員工進行比對，但所有人都比對完，還是沒有找到兇手。

▼警方比對校內所有男性的DNA，依然一無所獲。（圖／翻攝《今日頭條》）



因此，警方擴大調查範圍，將方圓兩公里的住宅、社區全部跑遍，詳細比對訊息，排查超過1萬5,000人，依然沒有找到兇手，案件陷入泥淖當中。

由於沒有出現突破性進展，案件28年依然沒有偵破，直到今年2月21日，警方在離校園路程僅有10分鐘的地方取得一名麻姓男子的DNA，全案才有突破性進展。

警方將該名麻姓男子的DNA，發現與凶手的DNA高度吻合，立刻展開辦案，不到2天的時間，就抓到了麻姓男子的堂弟，也就是犯下姦殺案的殺人犯。

麻姓兇嫌名為麻繼鋼，今年54歲，警方採檢麻繼剛的口腔拭子，發現與林姓女大生陰道中的拭子DNA完全相同，麻繼剛本人也坦承犯案。

▼南京醫科大學姦殺案偵破，麻繼剛被判處死刑。（圖／翻攝《今日頭條》）



麻繼剛指出，當時他看見林姓女大生在教室內晚自習，突然色心大起，拿著鐵棍強迫林女與他上頂樓，接著在天井處強迫對方發生性關係，由於林女不斷反抗，他拿鐵棍敲打對方的頭部，後來又害怕事跡敗露，乾脆一不做二不休，直接把人給殺了，接著將屍體拖到一樓的人孔蓋裡藏起來。

麻繼剛害怕被發現，還折返回教室，將林女的書包、書本、衣服等隨身物品取走，塞到另一處的人孔蓋裡，期間還碰上校衛隊員，嚇得趕緊逃離現場。

而附近鄰居得知是麻繼剛犯下的案件，感到相當不可思議，直言「根本看不出來」，麻繼剛有份好工作，還是公司裡的股東，待人客氣和善、人緣也不差，還精通養狗，可以說是「狗醫生」，還曾經成功配種過外國名犬，賺了不少錢，屬於人生勝利組。

▼麻繼剛待人謙和，擁有一份不錯的工作。（圖／翻攝《今日頭條》）



經過檢方追訴，南京市中級人民法院對案件進行審理，14日判決說明，麻繼剛故意非法剝奪他人生命，導致一人死亡，還以暴力、脅迫的手段強姦婦女，行為觸犯故意殺人罪、強姦罪，因此判處死刑、七年有期徒刑，連帶褫奪政治權利終身，全案仍可上訴。林女的母親聽到判決，也在法庭上留下眼淚。

至於為何麻繼剛有被校衛隊發現，警方卻過了這麼久才找到人？有教職員指出，當時南京一直下著雨，可能是氣味、腳印被雨水沖淡了，警察、警犬來到現場也一無所獲。

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▼警方登報懸賞，依然找不到人。（圖／翻攝《今日頭條》）

