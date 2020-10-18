　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

醫科女大生遭性侵殺害！屍體被塞校園人孔蓋　母聽判決法院痛哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女大生在學校認真晚自習，竟然遭到姦殺。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

大陸南京醫科大學早前發生凶殺案，女大生晚自習遭到麻姓兇嫌強帶到頂樓性侵，接著又遭到殺害，屍體被塞進人孔蓋裡，過了4天才被發現。南京市中級人民法院審理後判定，麻男以暴力、脅迫的手段強姦婦女，非法剝奪他人生命，因此判處死刑，全案仍可上訴。

綜合陸媒報導，林姓女大生相當用功，平時都有在教室晚自習的習慣，不過，她1992年3月20日晚自習後，就消失在親友面前，整整4天沒有消息，屍體最後在人孔蓋裡被發現。

南京醫科大學發現學生殘忍受害，懷疑是校內人士做案，立刻報警處理。警方受理後，從林姓女大生身上採集到DNA，對校內的男性學生、員工進行比對，但所有人都比對完，還是沒有找到兇手。

▼警方比對校內所有男性的DNA，依然一無所獲。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼南京醫科大學姦殺案偵破，兇手被判死刑。（圖／翻攝《今日頭條》）

因此，警方擴大調查範圍，將方圓兩公里的住宅、社區全部跑遍，詳細比對訊息，排查超過1萬5,000人，依然沒有找到兇手，案件陷入泥淖當中。

由於沒有出現突破性進展，案件28年依然沒有偵破，直到今年2月21日，警方在離校園路程僅有10分鐘的地方取得一名麻姓男子的DNA，全案才有突破性進展。

警方將該名麻姓男子的DNA，發現與凶手的DNA高度吻合，立刻展開辦案，不到2天的時間，就抓到了麻姓男子的堂弟，也就是犯下姦殺案的殺人犯。

麻姓兇嫌名為麻繼鋼，今年54歲，警方採檢麻繼剛的口腔拭子，發現與林姓女大生陰道中的拭子DNA完全相同，麻繼剛本人也坦承犯案。

▼南京醫科大學姦殺案偵破，麻繼剛被判處死刑。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼南京醫科大學姦殺案偵破，兇手被判死刑。（圖／翻攝《今日頭條》）

麻繼剛指出，當時他看見林姓女大生在教室內晚自習，突然色心大起，拿著鐵棍強迫林女與他上頂樓，接著在天井處強迫對方發生性關係，由於林女不斷反抗，他拿鐵棍敲打對方的頭部，後來又害怕事跡敗露，乾脆一不做二不休，直接把人給殺了，接著將屍體拖到一樓的人孔蓋裡藏起來。

麻繼剛害怕被發現，還折返回教室，將林女的書包、書本、衣服等隨身物品取走，塞到另一處的人孔蓋裡，期間還碰上校衛隊員，嚇得趕緊逃離現場。

而附近鄰居得知是麻繼剛犯下的案件，感到相當不可思議，直言「根本看不出來」，麻繼剛有份好工作，還是公司裡的股東，待人客氣和善、人緣也不差，還精通養狗，可以說是「狗醫生」，還曾經成功配種過外國名犬，賺了不少錢，屬於人生勝利組。

▼麻繼剛待人謙和，擁有一份不錯的工作。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼南京醫科大學姦殺案偵破，兇手被判死刑。（圖／翻攝《今日頭條》）

經過檢方追訴，南京市中級人民法院對案件進行審理，14日判決說明，麻繼剛故意非法剝奪他人生命，導致一人死亡，還以暴力、脅迫的手段強姦婦女，行為觸犯故意殺人罪、強姦罪，因此判處死刑、七年有期徒刑，連帶褫奪政治權利終身，全案仍可上訴。林女的母親聽到判決，也在法庭上留下眼淚。

至於為何麻繼剛有被校衛隊發現，警方卻過了這麼久才找到人？有教職員指出，當時南京一直下著雨，可能是氣味、腳印被雨水沖淡了，警察、警犬來到現場也一無所獲。

►韓系氣墊粉餅激殺3.5折只要699元

▼警方登報懸賞，依然找不到人。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼南京醫科大學姦殺案偵破，兇手被判死刑。（圖／翻攝《今日頭條》）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／3夾擊「豪大雨彈」又炸4縣市！準颱風路徑出爐　下周麻煩
「建中怪物」破世界紀錄！超鮮6塊腹肌私照曝光　萬人暴動：天菜
五星級婚宴...菜色全是「蛋花湯+番茄炒蛋」　新娘氣哭
東森全球精鷹系統完美巔峰！王令麟：翻轉直銷、努力就能成就事業
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

醫科女大生遭性侵殺害！屍體被塞校園人孔蓋　母聽判決法院痛哭

遭熊群兇狠撕咬..飼養員鞋衣全扯掉　園區遊客驚嚇目擊

機車突起步！害後座女童「倒栽蔥」　起身後狂追...竟遭狠父一腳踹在地

大媽做檢測「全身掛金飾」霸氣登場！路人看傻眼　網笑：準備喊寶貝

廣告詞「請給我光明」...疑損國家尊嚴洩密　老品牌挨罰真相超展開

推特炫耀「包養乾女兒們」生活！他高調PO少女床照　被公安盯上了

陸十一長假迎六億人潮...這六地方「零號病人」至今成謎

辦五星級婚宴！菜色全是「蛋花湯+番茄炒蛋」...新娘氣哭：每桌要2萬

破70億台幣票房！　《姜子牙》口碑開高走低..他嘆出無奈真相

做「子宮息肉手術」！她遭3醫院、5醫師拒絕...只因會破壞處女膜

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

醫科女大生遭性侵殺害！屍體被塞校園人孔蓋　母聽判決法院痛哭

遭熊群兇狠撕咬..飼養員鞋衣全扯掉　園區遊客驚嚇目擊

機車突起步！害後座女童「倒栽蔥」　起身後狂追...竟遭狠父一腳踹在地

大媽做檢測「全身掛金飾」霸氣登場！路人看傻眼　網笑：準備喊寶貝

廣告詞「請給我光明」...疑損國家尊嚴洩密　老品牌挨罰真相超展開

推特炫耀「包養乾女兒們」生活！他高調PO少女床照　被公安盯上了

陸十一長假迎六億人潮...這六地方「零號病人」至今成謎

辦五星級婚宴！菜色全是「蛋花湯+番茄炒蛋」...新娘氣哭：每桌要2萬

破70億台幣票房！　《姜子牙》口碑開高走低..他嘆出無奈真相

做「子宮息肉手術」！她遭3醫院、5醫師拒絕...只因會破壞處女膜

37歲女星上戀愛節目：想體驗蕭亞軒的快樂！　Elva隔空幽默對應

醫科女大生遭性侵殺害！屍體被塞校園人孔蓋　母聽判決法院痛哭

濱崎步42歲懷二寶…孩子的爸封口原因曝光！　罕見神社求平安

台南連震驚起921恐懼回憶！他秒帶家人「超前部署」　眾人推爆

上兵跑3000m超過15分鐘！現場求情…士官長「碼表歸零」報過關　

P.League+／昨天狂砍30分、今天16分　高國豪更滿意今天

熊貓外送員助跑一腳踹爆門！住戶聽見「碰」嚇壞　看監視器傻眼

這群人慶成軍10週年開唱！　「重量級女神」無預警上台...全場瘋了

澎湖立委批林佳龍漠視離島運能　交部秀數據：較往年增加

快訊／3夾擊「豪大雨彈」又炸4縣市！準颱風路徑出爐　下周麻煩了

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

大陸熱門新聞

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

夫妻清晨下體噴血　崩潰衝醫院！

女童「倒栽蔥」起身後狂追...竟遭狠父一腳踹在地

想買iPhone！女大生低價賣卵GG了

進口鱈魚包裝有「新冠活病毒」

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

鐵鎚性侵夜歸女2死多傷　連環殺人犯逃19年栽在一籃雞蛋

相親女帶「23親友團」爽吃！男見帳單秒走人

67歲嬤「自然受孕」產女嬰！超狂近況曝光

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

大媽做檢測　全身掛金飾霸氣登場

軍包機遭折返　香港快運卻未遇阻

她做「子宮息肉手術」遭拒...只因會破壞處女膜

更多熱門

相關新聞

宿舍熟睡突遭同事硬上　她嚇傻急掙脫求救

宿舍熟睡突遭同事硬上　她嚇傻急掙脫求救

18歲胡姓男子任職於屏東某餐飲店，他因工作關係認識了從分店調來支援的女子小瑜（化名），怎料一日他竟興起色念，趁小瑜在員工宿舍內熟睡時，趁機溜到她身旁，以自己雙腿跨夾住女方，指侵硬上得逞。胡男犯行曝光後，屏東地院一審依強制性交罪判他有期徒刑3年2月；案經上訴，二審高院12日維持原判。

色老闆吃人夠夠　性侵女員工還恐嚇不准跑

色老闆吃人夠夠　性侵女員工還恐嚇不准跑

女友洗澡　恐怖男友破門拖出性侵

女友洗澡　恐怖男友破門拖出性侵

少女離家被綁架　慘成性奴22天

少女離家被綁架　慘成性奴22天

獸父性侵12歲女兒！遭判7年哭：女兒沒人養

獸父性侵12歲女兒！遭判7年哭：女兒沒人養

關鍵字：

南京醫學院女大生姦殺性侵

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

娶敗家女後「一天餐費65元」！三樣菜吃兩年

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面