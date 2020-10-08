　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

研究黑洞獲諾貝爾獎　瞄準銀河系！中山大學：動態影像明年揭曉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 去年中研院天文所加入的「事件視界望遠鏡（EHT）」跨國團隊拍攝到人類史上首張黑洞照片，參與研究的中山大學物理系助理教授郭政育（前排左一）指出， EHT即將要發表第二張影像，拍攝到的正是今年諾貝爾物理獎得主觀測的銀河系中央黑洞。 。（圖／中山大學提供）

▲去年中研院天文所加入的「事件視界望遠鏡」跨國團隊拍攝到人類史上首張黑洞照片，參與研究的中山大學物理系助理教授郭政育（前排左一）指出， EHT即將要發表第二張影像。（圖／中山大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

今年諾貝爾物理學獎得主日前出爐，由3位解開宇宙神秘現象「黑洞」的科學家獲獎。中山大學物理系助理教授郭政育指出，事件視界望遠鏡即將要發表第二張影像，拍攝到的正是今年諾貝爾物理獎得主觀測的銀河系中央黑洞，明年將盡速公布動態影像。

去年中研院天文所加入的「事件視界望遠鏡（EHT）」跨國團隊拍攝到人類史上首張黑洞照片。郭政育指出，2017年4月所觀測到的黑洞位於另一個星系M87，而將要公布的黑洞則位於銀河系中心，距離我們僅有26080光年。「其實兩個黑洞是同一個時段內觀測的，但Sgr A*黑洞影像的數據非常難處理，只能再等ㄧ陣子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭政育說，因為銀河系中心的黑洞質量較小，比M 87*黑洞小約1000倍，所以軌道週期也小非常多，使影像變化的速度過快，對影像成效是一大挑戰，「把Sgr A*想像成不斷跳舞的黑洞，然後再曝光八小時，就可以知道我們有多難解析它的影像了！」EHT團隊首先會公布靜態影像，下一波再公布動態影像。

▲▼ 去年中研院天文所加入的「事件視界望遠鏡（EHT）」跨國團隊拍攝到人類史上首張黑洞照片，參與研究的中山大學物理系助理教授郭政育（前排左一）指出， EHT即將要發表第二張影像，拍攝到的正是今年諾貝爾物理獎得主觀測的銀河系中央黑洞。 。（圖／中山大學提供）

拍攝黑洞影像得突破距離限制，需要「特長基線干涉術」（簡稱VLBI）幫忙，而特長基線干涉技術正是郭政育的研究專長。郭政育解釋，透過觀測黑洞附近的物質在高速繞著黑洞運動下發出的電磁波，讓黑洞本身像是陰影一樣呈現出來。陰影的部分是黑洞的光子球層，是光子圍繞黑洞旋轉而出不去的地方，比此光球層小2.5倍的地方便是黑洞的「事件視界」。

「台灣在未來的黑洞觀測計畫裡將扮演非常重要的角色。」郭政育強調，由台灣中研院天文所主導的格陵蘭望遠鏡是全球第一座位於北極圈內的重要天文觀測站，已於2018年4月上工。目前中研院天文所的黑洞團隊已經非常積極地在處理格陵蘭望遠鏡加入EHT後所取得的最新數據，「根據加入格陵蘭望遠鏡後的EHT觀測數據分析，我們預期格陵蘭望遠鏡將幫助我們得到更清晰的黑洞影像，它對於黑洞成像扮演非常重要的角色，請大家拭目以待！」。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
瑋哥證實「離開反骨解約」！　曝原因：領頭羊為慾望變了樣
金門戰車翻覆原因曝光！中士困10分鐘殉職　媽急奔小港機場
木瓜霜大特價125元CP值破表　乾燥、破皮都能用
快訊／戰車翻覆1死1傷　金防部回應了
翻覆現場曝光！戰車M41A3狂燒　中士林楷強當場身亡
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶3天連假全台天氣攻略來了　專家曝北、東部最佳出遊時間點

媽一回頭！2歲兒瞬間移動「拿多多等結帳」　網見結局：教得太好了

下班後人潮湧現！台鐵尖峰時段曝⋯連假「每天擠近70萬人」搭車

全民瘋打疫苗！台中3天用逾12萬劑...30衛生所明加班接種

減肥廣告狂洗版！妹子「怒關Line通知」被主管唸　網曝1招秒解決

研究黑洞獲諾貝爾獎　瞄準銀河系！中山大學：動態影像明年揭曉

護豬農百億基金被質疑要「出口傾銷」！陳吉仲動怒拍桌：請收回

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

手滑誤刪「電話」App！網友3招找回來　曝移除真相：只是隱藏了

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

國慶3天連假全台天氣攻略來了　專家曝北、東部最佳出遊時間點

媽一回頭！2歲兒瞬間移動「拿多多等結帳」　網見結局：教得太好了

下班後人潮湧現！台鐵尖峰時段曝⋯連假「每天擠近70萬人」搭車

全民瘋打疫苗！台中3天用逾12萬劑...30衛生所明加班接種

減肥廣告狂洗版！妹子「怒關Line通知」被主管唸　網曝1招秒解決

研究黑洞獲諾貝爾獎　瞄準銀河系！中山大學：動態影像明年揭曉

護豬農百億基金被質疑要「出口傾銷」！陳吉仲動怒拍桌：請收回

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

手滑誤刪「電話」App！網友3招找回來　曝移除真相：只是隱藏了

2男假冒電力公司上門檢驗　8旬翁「200萬保險箱」整個被搬走！

台灣傳產老闆搶贏中東王子！　天字第一號BRABUS G800落腳台中

臥室梳妝台「神秘財位曝光」　達人曝雷：感情容易破裂

全沖上岸堆成屍體海灘　堪察加不明物質洩漏毒斃海域95％生物

林立洋夫妻為了她翻臉！　遭正宮指名開嗆…陳柏渝41字怒回：有病？

套房窗戶太大「房東沒給遮光簾」他求救！過來人獻妙招：鋁箔紙

先探／汽車產業終於苦盡甘來

中職／黃恩賜賽前跑步踩到球腳扭傷　丘總：狀況還要觀察

電動車夯！舊社區改裝難　住戶提案裝充電樁遭拒求解

屏東讀大學拿「1.2萬生活費」！學費房租爸媽全包　網看傻：真好命

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國慶日運勢大爆發　「4生肖」財運旺上天

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

「保溫箱汪洋一片」　外送哥嘆：做白工一天

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車吸睛

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！官方回應了

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

快訊／台大醫院：公費成人流感疫苗已用罄

準昌鴻詭變2路徑！襲台關鍵時間曝

女友經痛幫買紅豆湯！「1舉動」被敢出家門

更多熱門

相關新聞

諾貝爾化學獎得主莫里納逝世　享壽77歲

諾貝爾化學獎得主莫里納逝世　享壽77歲

1995年諾貝爾化學獎得主莫里納（Mario Molina）今天逝世於故鄉墨西哥市，享壽77歲。今天正好也是2020年諾貝爾化學獎揭曉的日子。

即／諾貝爾化學獎出爐！2國女學者享殊榮

即／諾貝爾化學獎出爐！2國女學者享殊榮

諾貝爾化學獎今晚揭曉！奈米晶體合成受關注

諾貝爾化學獎今晚揭曉！奈米晶體合成受關注

川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎

川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

關鍵字：

黑洞諾貝爾銀河系中山大學

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

即／國慶前金門戰車翻覆！起火燃燒官兵1死1傷

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面