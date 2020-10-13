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快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長：不奢言會公平

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記者許宥孺／高雄報導

高雄市長補選競選期間，國民黨候選人李眉蓁被爆出碩士論文高達96%抄襲，中山大學啟動審查機制，8月19日決議報請學校撤銷李眉蓁學位，由於李眉蓁放棄申復，中山大學確定撤銷李眉蓁碩士學位，並於13日在校內網頁公告註銷；對此，李眉蓁也發布聲明，直指中山大學校長鄭英耀擔任陳其邁的政策顧問，政治立場鮮明，甚至曾在校內群組公開指責她、加速舉行審查會議，背後目的不言可喻，「不敢奢言他會公平」。

李眉蓁對於學位被註銷一事聲明如下：

一. 中山大校長鄭英耀在2018年11月 7日擔任陳其邁政策白皮書引言人，並且在發表會中讚揚陳其邁；鄭校長也在民進黨高雄執政時期，擔任過教育局長，其政治立場非常鮮明，不敢奢言他會公平。


二. 今年高雄市長補選期間，鄭校長針對本人碩士論文事件，先在校內line群組發言公開指責本人，接續未審先判發表公開信聲明為了學術尊嚴與校譽抨擊本人，接著加速舉行審查會議，超過正常流程與時間，背後目的不言可喻。


三. 在論文事件發生後，本人已經說明在過往時空背景造成的錯誤，向社會大眾道歉。當時分析如果自己不主動撤銷學位，將被政治與行政凌虐，所以主動提出放棄學位。


四. 選舉已經結束，本想一切歸於平靜，豈料對於本人學位事件，仍然風雨不停。陳其邁已經擔任市長，高雄應該回歸正常？希望社會大眾多關注高雄市的發展，多關心高雄市民會不會吃到美國進口豬！

▲中山大學13日依行政程序在校內網頁公告註銷李眉蓁碩士學位 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中山大學13日依行政程序在校內網頁公告註銷李眉蓁碩士學位 。（圖／翻攝自中山大學官網）

▲▼李眉蓁16日掃街謝票 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲李眉蓁碩士學位確定註銷 。（圖／記者洪靖宜攝）

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