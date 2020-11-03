跟張綱維買股借殼上市掏空4千萬　達康董座逃亡遭通緝

▲張綱維9年前出售樂士公司股權，結果買家邱傑書涉嫌掏空樂士4千萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

達康網科技公司董事長邱傑書因本業收益不佳，涉嫌在9年前，向遠航前董座張綱維買了上市傳產樂士公司的股票，不但用來借殼上市，還利用不實財務評估，要樂士花冤枉錢回買達康股權，造成樂士公司損失4000多萬元，最後邱傑書丟了樂士經營權，潛逃大陸，台北地檢署3日起訴邱和弟弟等3人，並對邱發布通緝。

起訴指出，邱傑書為使達康保險集團借殼上市，2011年間，向製造電機設備的傳產公司樂士(1529)大股東張綱維，買下5億元股權，並付清1.5億元，另外開立3.5億元支票後，再以私募方式買股，掌控樂士過半股權，取得9席董事中的6席，由弟弟邱柳榮當上董事長，另外安排研究所同學林榮照擔任財務長。

▲檢方調查邱傑書等人利用不實財報害樂士高價購買達康保經股權。（圖／pakutaso）

之後，邱傑書用假的財報預測，灌水達康集團旗下保險經紀等作業平台的價值、員工薪水結構，謊稱預估年營業額可達1400萬元等方式，請會計師評估作業平台加上實體資產價值約9000萬元，再由另名會計師製作不實財報，估算達康保經的平台約值每股50元，拿去向樂士董事會提案，以45元收購達康保經股權。

但是因為邱傑書財務陷入困難，開始出售樂士股票，加上先前欠張綱維股款，股票被張綱維拿去設定質押，邱傑書持股大減喪失樂士經營權，新的經營團隊要求邱買回達康股權，但邱沒錢可買而被告。

檢方查出，達康保經股權價值僅有1000多萬元，邱傑書和弟弟邱柳榮、同學林榮照3人灌水報價導致樂士損失4000多萬元，依違反《證交法》特別背信等罪起訴，不過邱傑書已於2019年2月出境，正另案通緝中。

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