打孫子被兒子罵！她火攻準媳婦電動車　眼殘燒了鄰居Cuxi

▲張姓婦人因為管教孫子卻被兒子罵，誤認鄰居的機車是準媳婦的，氣到放火燒了。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市50歲張姓婦人，因為管教孫子被兒子、兒子女友罵，一氣之下想燒了兒子女友的電動機車，結果卻認錯車，燒了鄰居的Cuxi，隔天張婦仍然氣不過，又回家在客廳潑灑汽油，怒喊「要死大家一起死」，還好這次沒點火就跑走，台北地檢署2日依放火、恐嚇等罪起訴張姓婦人。

檢警調查，張婦平常在新店區家中帶1歲多的孫子，6月5日晚間，張婦因為打罵孫子，被兒子、兒子的女友認為管教過當，雙方激烈爭執後，張婦在深夜11點50分左右衝出家門，看到路邊1輛機車，認為是未過門的媳婦的，把機車拖出停車格外，潑灑自備的汽油後縱火洩憤。

當晚張婦在外未歸，兒子隔天請來自己的阿嬤照顧孩子，張婦回家看到孫子換人照顧了，又再度發飆，持裝著汽油的寶特瓶在客廳四處潑灑，大喊「要死大家一起死」，之後馬上又逃出家門。

張婦遭拘提到案後，對自己縱火燒錯車感到後悔，但是檢察官安排調解時，張婦又沒出面與機車被燒得鄰居談和解，檢察官調查後，依放火、恐嚇、昱被縱火等罪將張婦起訴。

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