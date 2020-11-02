「喘息服務」她扶阿嬤上輪椅：出點力好嗎？　摔倒6、7次40天後病逝

▲羅姓女護士照護疏失導致阿嬤上輪椅時摔了6、7次遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

羅姓護理師3年前到台北一戶人家，提供「喘息服務」1日照護工作，卻在扶70多歲阿嬤上輪椅時，一直要腿部無力的阿嬤自己出點力，阿嬤因此連摔了6、7次，頭都撞出1個大包，阿嬤40天後病逝，台北地檢署調查認為，阿嬤死因為自身疾病，與摔跤無關，但羅女未依照護手冊，從正面抱起阿嬤導致重摔，2日依業務過失傷害罪起訴。

許多家庭因無力支付看護費用等因素，平常靠自己照顧家中長者或病患，為了讓照顧的人也能獲得休息舒緩，政府近年推廣「喘息服務」，只要符合資格，都可由政府轉介相關醫療照護機關，由專業人員「代班」提供照顧工作。

案發時不到30歲的羅姓女護理師，就是由安養中心安排，到家中2老健在的家庭，提供「居家式喘息服務」，工作內容主要是上午照護80多歲的阿公，下午要幫70多歲的阿嬤洗澡，而羅女在浴室幫阿嬤洗完澡後，從後方伸手撐起阿嬤腋下，要把阿嬤扶上輪椅，卻一直失敗。

▲政府結合醫療機構提供「喘息服務」，協助照顧者照護家中長者與病患。（圖／翻攝自pixabay）

羅女還要阿嬤「妳出點力好嗎？」但是阿嬤患有神經性疾病，腿部無法出力，只能一直喊「我沒有力」，羅女卻沒有理會，持續不斷嘗試，導致阿嬤連摔了7、8次，老人家摔到頭部腫了大包，緊急送醫後無大礙。

但是阿嬤在事發40天後過世，家人質疑是羅女照護不當所導致，憤而提告，檢察官調查後，根據醫院病歷認為，阿嬤是因自身疾病影響到心肺功能而病逝，和在浴室內摔倒無因果關係。

不過檢察官傳喚護理師督導，並參考照護手冊，以及監視畫面，發現照顧無法自己站起來的病患時，應該從正面環抱，讓病患重心可以靠在自己身上，羅女卻只是從後方伸手把阿嬤撐起，導致阿嬤重心不穩摔倒，因此依業務過失傷害罪嫌，起訴羅女。

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