病西施「被離職」要求「以物易物」　OL竟慘遭公司提告侵占

▲蔡女為一家旅行社員工，因病辭職，沒想到公司卻扣留她的東西不歸還，要求她將公司門禁卡歸回才願還物品，更對蔡女提出侵占告訴。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者黃宥寧／台北報導

新北一名蔡姓女子於一家深耕旅遊產業多年的旅行社工作，常因生病故請假，最後被公司要求離職。沒想到生病遭解雇已經夠難過了，公司竟將她辦公室的個人物品全部扣留甚至不歸還並要蔡女將公司門禁卡歸還，蔡女表示希望公司能先規還她個人物品，沒想到一來一回，公司直接對蔡女提出侵占告訴，經調查發現蔡女只想拿回自己物品，處分不起訴。

蔡女在該家旅行社工作多年，但因身體不適屢次請假，沒想到竟遭公司解雇，當她想回公司拿自己的個人物品時，才發現自己的公司門禁卡已經遭到消磁，無法進入拿個人物品，希望公司可以將辦公室的物品都歸還給她，公司一開始允諾她可以回公司拿物品，但蔡女利用晚間9時許公司尚有員工，進辦公室桌面早就被清空，覺得相當莫名其妙，繞了一圈即離開。

不料，該公司竟對蔡女提出「侵占」以及「侵入建築物」，讓蔡女感到相當錯愕以及委屈。庭訊時，蔡女表示，自己生病遭解雇已經夠難受了，公司又無故將她的東西扣留，答應讓她回去公司拿回，又將她的物品全部都清光，真的不明白為什麼公司為什麼要這樣對待她。

對此檢方表示，蔡女擁有留置權，因該公司扣留蔡女個人物品，她前往公司欲拿回，且未對公司造成任何損失以及破壞，故不屬於無故進入；對於侵占部分，蔡女只是希望公司能歸還她的物品，她就會將公司門禁卡交回，並沒有想侵占，也不符刑法侵占構成要件，處分不起訴。

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