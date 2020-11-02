女同事給了一瓶牛奶！已婚IT男「以為愛情來了」…1年後進了監獄

▲女同事給了一瓶牛奶，他以為對方對自己有好感。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者鄭思楠／綜合報導

在浙江杭州濱江某科技公司，坐在對面位置的女同事張女給了潘性男子一瓶牛奶，讓已婚的潘男覺得愛情來了，之後更不斷向幾位女同事發曖昧郵件，沒有得到任何回應。不甘心的他，怒轟女同事「妳就是綠茶婊」。1年後，他因為公然侮辱罪入獄。

據《杭州網》報導，杭州某科技公司50多名員工近日連續收到多封誹謗侮辱該公司員工張女、余女等人的郵件，內容不堪入目，公司向濱江區公安分局長河派出所報案。經調查，發信人市公司前員工潘姓男子。事業有成、家庭美滿的潘男為什麼要發這些郵件呢？問其原因相當狗血。

2019年初的一個早上，坐在對面位置的女同事張女給了潘男一瓶牛奶，平時兩人交流並不多，這瓶牛奶讓已婚的他覺得女同事會不會對自己有好感？

之後，潘男試著向張女郵箱發了幾封曖昧郵件，卻沒有得到任何回應。不甘心的他，又發送了幾張色情圖片，文字也從表白變成了「你就是綠茶婊」等侮辱性內容。不久後，他更將目標轉向了同事余女，對方也陸續收到色情圖片和帶有威脅性語言的匿名郵件。

2019年10月，張女和余女鼓起勇氣將收到騷擾郵件的情況反映給了公司。經內部調查，公司負責人找到了潘男，但他拒不承認郵件是自己發送的。轉頭，他仍我行我素，繼續發送色情郵件騷擾2名女同事，隨後被公司開除。

1年後，換了新公司的潘男對被開除一事仍耿耿於懷，為了發洩心中的怨恨，他多次向前公司全體員工群發郵件，對張女、余女等人進行人身攻擊。日前，潘男因公然侮辱他人，被濱江警方處以拘留6日的處罰。

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