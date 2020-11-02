面試被打發「給履歷就好」...她空手傻住　抱怨文掀論戰：都有問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前應約前往某店家面試，結果店長根本沒空理她，最後好不容易露面，也只要求看履歷，由於她沒帶在身上，這場面試便草草結束。事後，她越想越傻眼，覺得被爽約，但大多網友則認為，雙方都有問題。

女網友在dcard提到，當天她提早5分鐘到該店家，並跟櫃台表明來歷，但對方卻一臉茫然，直呼「沒有這件事，而且我們今天很忙，應該不會約今天。」

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沒多久，另一位正職員工上前招呼她，表示店長很忙沒辦法幫我面試，接著便簡單講述工作內容，讓她考慮是否能勝任，同時也強調，今天的談話不算正式面試，並向她索取履歷及聯絡電話。

由於她沒將履歷帶在身上，等於這趟是白來了，「我覺得有點被爽約的感覺，就打電話給打來跟我約面試的人，最後店長出來了一下，也沒有要面試的意思，只問我有沒有履歷，給他履歷就好，我說好...然後就走了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

事後，她忍不住抱怨，「我能體諒你月底很忙，但如果你沒有空，那你約面試時間要幹嘛？還是因為我沒帶履歷就不給面試？一副我現在很忙沒空理妳的感覺......。」

然而，網友們並不買單，紛紛吐槽「帶履歷不是基本的嗎」、「還好不是只有我有疑問...為什麼不帶履歷，公司不看是他的事，妳不帶就變成妳的事了」、「打工性質或服務業的工作要帶履歷」、「沒帶履歷要去面試？要我是店家絕對白眼+不錄取」。

當然，也有人認為，雙方都有問題，「是有點誇張，但面試當天，自己也帶一兩份履歷備著會比較好，有些事並不是對方要求才去做，沒要求就不用準備」、「面試自己帶履歷是基本的禮貌，也是對這份工作的尊重；同時，一家公司連最基本的守信用都做不到，那麼可以不用再期待會給妳多好的待遇，多好的福利了」。