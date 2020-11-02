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疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

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▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲疫情下島內各觀光景點擠滿觀光客，不過對專做出境旅遊的旅行社來說卻是艱難的一年。（圖／記者李宜秦攝）

記者彭懷玉／採訪報導

尾牙是公司一年一度慰勞員工的重頭戲，疫情關係，旅行社是海嘯第一排，往年此時會陸續收到尾牙邀請的旅行同業公會，理事長蕭博仁卻透露，「今年還沒收到半家旅行社邀請」，而目前雄獅旅遊、東南旅遊、易遊網等旅行社均還在討論中，尚未有定論。

旅行商業同業公會理事長蕭博仁直言，往年從11月開始會陸續收到旅行社尾牙邀請，從12月起會收到春酒邀請，今年受疫情影響，旅行社面臨前所未有的寒冬，直到現在都還沒有風聲，擔憂旅行社為節省開支會省略一年一度的尾牙、春酒。

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▲雄獅旅遊「台北國際旅展」優惠。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊歷年來是辦春酒，今年會不會照舊目前尚未有定論。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，過往都是辦春酒居多，但由於是明年的事，目前還未能確認會不會舉辦春酒。雄獅旅遊感嘆「覺得不容易，畢竟大家現在能省就省。」同樣是辦春酒的易遊網則說，通常春酒時間點都在2、3月左右，目前都還在評估中。

東南旅遊和五福旅遊均指出，「猜應該是沒有吧！目前沒聽說會辦尾牙、春酒，感覺應該機會不大。」山富旅遊則感嘆，「都忘記年底到了，針對尾牙春酒沒討論，今年如果有應該是走員工旅行，不會辦純餐會。」

▲易遊網線上旅展到11月4日。（圖／易遊網提供）

▲易遊網線上旅展已佈局明年春節行程。（圖／易遊網提供）

創新旅行社董事長李奇嶽則說，今年尾牙應該會照辦，不過抽獎的獎品恐怕會縮水。疫情延燒，公司堅持不裁員、不減薪、不休無薪假，至今已經撐過快一年，明年「三不」恐怕難以堅持下去。

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