賓士開車門23歲女騎士倒地...慘遭公車輾斃　有錢大媽：公司倒沒錢賠

記者黃宥寧／台北報導

台北市23歲吳姓女騎士行經中山區復興北路時，被53歲王女所駕駛違停的賓士突然打開的車門撞擊，摔車倒地2秒便遭後方公車輾過，送醫不治身亡。台北地檢署調查後認定王女確有疏失，2日依過失致死罪嫌將她起訴；秋姓公車駕駛則因毫無機會閃避反應，獲不起訴處分。

今年7月31日下午2時許，王女將黑色賓士車違停在台北市復興北路旁，根本沒留意後方是否有來車就打開車門，導致行經該路段的吳姓女騎士閃避不及，當場連人帶車倒向左側地面，不到2秒後遭後方公車輾過，送醫不治。警方對王女和秋姓駕駛酒測，雙方均無喝酒，警訊後依涉嫌過失致死罪將2人送辦。

▼台北市復興北路機車女騎士因賓士車違停又突然開車門，遭壓撞飛卡在公車底下，當場死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

開庭訊問時，開設公司的王女一開始甚至強辯是女騎士騎車摔倒，她才開門查看，否認犯行，直到檢察官拿出監視器畫面，她才承認，但她卻裝死表示自己的公司破產沒辦法賠償；秋姓公車司機則表示，因為王女違停在路邊，又突然開車門，女騎士才會撞到車門往左倒地，他行駛公車在後方反應時間只有1、2秒，聽到撞擊聲他也趕緊剎車，只是一切來不及。

檢方依照車禍鑑定報告以及監視器畫面，認定王女需負肇事責任，依過失致死罪起訴；公車司機則獲不起訴處分。

有平價版海洋拉娜、萬用霜的稱號，什麼疑難雜症都能搽、男女老少都適用！！

UBA女球星涉虐狗...抓頸重摔狠踹 認了「屎沾手」讓她抓狂下場曝光

病西施「被離職」要求「以物易物」 OL竟慘遭公司提告侵占



