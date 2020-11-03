蔡英文一早電聯蘇貞昌：徹底盤點校園、周邊環境安全

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對長榮大學女大生命案，總統府發言人張惇涵3日表示，總統蔡英文上午與行政院長蘇貞昌電話聯繫，要求相關單位與地方政府，就校園及周邊環境安全進行盤點。

張惇涵表示，蔡英文除了在週六國安高層會議中，有對長榮大學馬來西亞學生遇害的不幸事件表達致歉之意，並認為這不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表我們在社會安全的維持上出現了漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。

張惇涵說，實際上，蔡英文與蘇貞昌就國政議題時常即時且直接聯繫；而蔡英文今早也與蘇貞昌電話聯繫，指示蘇院長帶領包括內政部、教育部、警政署等相關單位，與地方政府進行盤整，就校園及周邊環境安全進行徹底盤點，確保相關安全無虞。

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