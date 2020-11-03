美國總統大選結果將揭曉　嚴德發：蔡英文指示國軍提高警覺

記者林銘翰／台北報導

美國總統大選將在台灣時間11月4日登場，總統蔡英文日前召開國安高層會議，針對持續深化台美關係做出裁示。對此，國防部長嚴德發3日表示，蔡英文已指示國防部提高警覺、加強相關整備工作，要求國軍對於台海周邊的情勢做好應處、應變與整備，而目前狀況皆屬正常。





▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）



行政院長蘇貞昌3日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，蔡英文日前針對美國總統大選、國軍的應處作為召開國安會議。

嚴德發指出，美國總統大選對區域情勢、美中關係都會有一定程度的影響，但不論情勢如何改變，中共窮兵黷武的本質、對區域情勢的威脅，以及不放棄對台灣使用武力的宣示都不會改變，「不會因為美國政權變化有所改變」。

嚴德發說，蔡英文已指示國軍提高警覺、加強相關整備工作，包含對台海周邊情勢的掌握，都要做好應處、應變與整備，目前狀況皆屬正常，籲請國人能夠放心。

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