「假面甜心、慣老闆」助理控3大罪狀　林穎孟哽咽：故意設計我

圖文／鏡週刊

外型甜美的台北市議員林穎孟，2年前打著性別平等、保障勞工權益的大旗踏入政壇，不料，最近卻遭助理指控，根本是表裡不一的假面甜心、慣老闆。林的多名助理向本刊投訴，指林違法要求女助理請生理假需附憑證，甚至安排男友當人頭助理、詐領補助款。更誇張的是，她還涉嫌挪用助理的勞健保保費20多萬元周轉，對照她清新、改革的形象，顯得格外諷刺。

林穎孟打著勞權、性平的大旗，當選台北市議員，如今卻被助理指控是表裡不一的假面甜心，甚至涉嫌挪用公款、詐領助理費，「走鐘」的行徑除了議會有必要徹查，檢調單位似乎也該介入偵辦，以早日釐清真相。

林穎孟解釋，她雖然購買指紋打卡機，但沒硬性要求助理用指紋打卡；生理假要求憑證的部分，她事後查證，才發現生理假不用憑證，最終以不扣薪、免憑證，納入辦公室規範；挪用助理勞健保保費部分，是因她在調查助理溢繳、短繳的疏失，需要時間，才會以「資金周轉」的說詞拖延，當時自己的戶頭有50、60萬元，絕無資金缺口。

林還強調，她請男友葉曜彰當助理，並無不法，葉雖沒進辦公室，但有協助她處理外面的事，今年5月，她與葉分手後，因需要影片剪接人才，才會請他公司的員工接任助理，他們都有做事，絕非詐領。最後，林語帶哽咽地說，原以為只是單純的勞資糾紛，現在才驚覺是有助理為了政治目的，故意設計她。



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