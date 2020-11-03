男友當人頭！美女議員林穎孟遭控詐領補助　助理：根本假面甜心

圖文／鏡週刊

外型甜美的台北市議員林穎孟，2年前打著性別平等、保障勞工權益的大旗踏入政壇，不料，最近卻遭助理指控，根本是表裡不一的假面甜心、慣老闆。林的多名助理向本刊投訴，指林違法要求女助理請生理假需附憑證，甚至安排男友當人頭助理、詐領補助款。更誇張的是，她還涉嫌挪用助理的勞健保保費20多萬元周轉，對照她清新、改革的形象，顯得格外諷刺。

出身太陽花學運，擁有台大社會學研究所碩士學位，並長期關注性別平等及勞工權益的林穎孟，最近卻遭助理投訴，指她表裡不一，不但違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至還安排人頭詐領助理費、挪用助理的勞健保補助款，根本就是「議會慣老闆」「假面甜心」。

除了對待助理十分苛刻，林穎孟還被控詐領助理費。林的B助理告訴本刊，台北市議會規定，每位議員至少要聘請6名助理，若是少於6人，就會扣補助款，林為了將補助款「領好領滿」，2018年12月當選就任後，除了聘請5名助理，還找來當時的男友葉曜彰掛名辦公室執行長，但當時葉人在美國，一個月後才回到台灣，根本沒參與辦公室運作。

更誇張的是，林穎孟涉嫌把助理的勞健保費用拿去周轉。有助理指出，議會每個月會補助「助理勞健保費用」近5萬元，這筆錢會直接匯到議員的專款專戶，目的是要讓議員拿去繳納助理的勞健保費用，但今年2到5月共20多萬元，林卻沒有幫助理繳納。

助理們認為，議會給每位議員一個月24萬元的「公費助理補助款」，讓議員找助理、決定薪資，本是一樁美意，但因相關規定充滿漏洞，常發生議員詐領的弊端。根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定，一年補助款有288萬元，屬於議員自由運用的範圍，但絕不應濫用，甚至聘請人頭助理。

林穎孟打著勞權、性平的大旗，當選台北市議員，如今卻被助理指控是表裡不一的假面甜心，甚至涉嫌挪用公款、詐領助理費，「走鐘」的行徑除了議會有必要徹查，檢調單位似乎也該介入偵辦，以早日釐清真相。



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