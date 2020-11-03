拜登搖擺州支持度下滑！　川普催票下猛藥：投給民主黨=毀掉賓州

▲川普日前在賓州斯克蘭頓舉行造勢活動，為拿下關鍵的搖擺州作最後努力。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美選投票日前夕，川普與拜登都聚焦賓州，為爭取關鍵的20張選舉人票而努力。川普2日來到拜登的出生地賓州斯克蘭頓（Scranton）舉行造勢活動，企圖在對方開始流失賓州支持者後，再度拉近倆人的差距。

據福斯新聞報導，由於賓州有20張的選舉人票，加上選民結構分布平均，因此它一直都是美選中的必爭之地。自參選以來，賓州出身的拜登在這個搖擺州中一直都取得領先優勢，不過如今這個優勢似乎在競選的最後一站中開始縮小。

▲▼川普的支持者們在賓州造勢活動上情緒高昂。（圖／路透）

蒙莫斯大學（Monmouth University）最近公佈的民調顯示，在所有登記選民中，有50%的人表示支持拜登，川普的支持率只有45%，但與上個月做對比後可見，拜登已開始流失部分支持者。

這樣的原因或許與拜登最近「禁止『水力壓裂法』（fracking）開採」的失當言論有關。在賓州，有上萬人從事與開採石油相關的行業，禁止「水力壓裂法」幾乎就等同於斷送了他們的生計，因此川普抓住拜登這一項致命性失言猛踩不放。

他在造勢活動中藉此議題大肆抨擊拜登，也對選民喊話，「你大部分的生計、你的錢、你的收入都在減少，但拜登卻花了一年多的時間來告訴人們，他不會允許使用『水力壓裂法』，因此投票給拜登就意味著你投給了禁止『水力壓裂』、非法採礦、爆炸性能源成本，也摧毀了賓州。」

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