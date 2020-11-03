快訊／川普16：10暫時領先拜登！　美國2小鎮已開出總統票

▲ 北方城鎮米爾斯菲（Millsfield）也開出21張總統選票。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選登場，新罕布夏州北部城鎮米爾斯菲（Millsfield）現已開出21張總統選票，川普16票、拜登5票，加上稍早12人小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）開出的5張拜登選票，目前加總川普16票、拜登10票，由川普暫時領先。

根據米爾斯菲城鎮所開出的總統選票，川普拿到16票，拜登拿到5票。Forbes記者安德魯索蘭德指出，該城鎮在2016年也由川普拿下，當時以16票贏過民主黨當時推派的候選人希拉蕊；若依照百分比來看，川普在2016年及2020年都維持76%的支持度，民主黨2016年希拉蕊支持度為19%，而今年的拜登則是拿下24%。

事實上，新罕布夏州有3個位在美加邊境的小鎮，依據傳統，都能在投票日凌晨零時率先投票，稍早米爾斯菲、迪克斯維爾都已經完成投票程序，但今年受疫情影響，另個小鎮哈特斯決定不開放午夜投票，僅在當地上午11點到晚間7點中，對48位合格登記選民開放。

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▼稍早12人小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）開出全美第一張總統選票，5票全數投給拜登。（圖／路透）

