「全美第一張總統選票」出爐！　12人小鎮「5：0」拜登領先

記者張方瑀、實習記者湯子暘／綜合報導

美國大選今日（3日）正式開始大選投票，而新罕布什爾州僅12人的小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）開出「全美第一張總統選票」，由民主黨總統候選人拿下全部5票。

The first votes are cast in Dixville Notch, NH:



Joe Biden: 5

Donald Trump: 0 — Jim Sciutto (@jimsciutto) November 3, 2020

▲選務人員將選票投入票箱，30日為麻薩諸塞州事前投票最後一天。（圖／達志影像／美聯社）

迪克斯維爾鎮與米斯菲爾德（Millsfield）鎮位於美加邊境，由於選舉法允許居民人數少於100人的市鎮開放午夜投票，往年都會在12點過後就開放投票所，並可以在所有人都投完後提前關閉。

根據《CNN》報導，全美第一張選票倒是沒有預測作用，迪克斯維爾在2016年大選中由希拉蕊拿下，但最後卻是共和黨的川普贏得新罕布什爾州的4張選票。



The people of Dixville Notch have spoken! 5 total votes. All cast for Joe Biden. 160 million more votes to go. pic.twitter.com/SUiLRRUFZs — Matt McDermott (@mattmfm) November 3, 2020

今年受疫情影響，另外一座哈特斯小鎮決定不開放午夜投票，僅在上午11點到晚間7點中，對48位合格登記選民開放。哈特斯選舉委員會主席丁多夫（Mark Dindorf）表示，「要放手（取消午夜投票）不是一件容易的事。但在大流行期間，沒有任何方法能夠在選舉人員的涉入之下，又同時確保選民安全。」

擁有22位居民的米斯菲爾德則維持傳統，會於午夜鐘敲響後開放投票，增添許多防疫措施，包括減少投票站、要求保持社交距離等，通常在12點後5到6分鐘即可獲得結果，但在今年防疫措施下勢必延長完成時間。

米斯菲爾德社區共有16名註冊的共和黨人，3名民主黨人已即另外3名無黨籍選民。至於其他州將在當地時間上午6點或7點開放投票，預計將於4日早上7點至下午3點之間結束全部開票。

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