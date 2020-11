「全美第一張總統選票」出爐！　12人小鎮「5：0」拜登領先

記者張方瑀、實習記者湯子暘/綜合報導

美國大選今日(3日)正式開始大選投票,而新罕布什爾州僅12人的小鎮迪克斯維爾(Dixville Notch)開出「全美第一張總統選票」,由民主黨總統候選人拿下全部5票。

The first votes are cast in Dixville Notch, NH: Joe Biden: 5 Donald Trump: 0

▲選務人員將選票投入票箱,30日為麻薩諸塞州事前投票最後一天。(圖/達志影像/美聯社)

迪克斯維爾鎮與米斯菲爾德(Millsfield)鎮位於美加邊境,由於選舉法允許居民人數少於100人的市鎮開放午夜投票,往年都會在12點過後就開放投票所,並可以在所有人都投完後提前關閉。

根據《CNN》報導,全美第一張選票倒是沒有預測作用,迪克斯維爾在2016年大選中由希拉蕊拿下,但最後卻是共和黨的川普贏得新罕布什爾州的4張選票。



The people of Dixville Notch have spoken! 5 total votes. All cast for Joe Biden. 160 million more votes to go. pic.twitter.com/SUiLRRUFZs