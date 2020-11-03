美選民調可信度太低？　外媒：統計法比上屆更精準！仍有參考價值

▲川普在選前最後一天於賓州舉辦造勢活動。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選在即，《華爾街日報》與NBC公布最後全國民調，拜登以52%超過川普達10個百分點。民調專家表示，這是今年來的第11次民調，結果幾乎沒有什麼變化。但上次大選，希拉蕊有民調優勢卻仍輸給川普，且搖擺州差距也大多在誤差範圍內，究竟民調的可信度為何，《華爾街日報》認為仍有一定準確性。

綜合《華爾街日報》與《富比士雜誌》報導，美國總統大選前最後的全國民調中顯示，民主黨籍候選人拜登以52%對42%的支持度領先川普達10個百分點。民主黨民調專家哈特（Peter Hart）表示，「這是我們在2020年的第11次民調，結果幾乎沒什麼變化。」共同進行民調的共和黨專家麥因夫特（Bill McInturff）則警告，「川普仍有能力在選舉日表現出色。」

▲民主黨籍總統候選人拜登於最終民調終保持領先。（圖／路透）

據報導，表示自己已經投票或將提前投票的68%選民中，拜登支持率達61%，但在尚未投票的28%選民中，川普同樣獲得61%的高支持率。拜登在黑人選民取得壓倒性的支持，且在年輕選民、老年選民、女性、擁有大學學歷的白人選民以及無黨派人士都占有優勢。而川普僅在男性選民與沒有大學學歷的白人選民中占上風。

報導指出，2016年大選時希拉蕊的民調領先，美國公眾輿論研究會（American Association for Public Opinion Research）也評論當時的最終民調是80年來最準的，雖然總票數符合民調結果，比川普多拿了2%，但最終希拉蕊卻仍輸給川普。對此專家表示，會有此結果是因為很多民調忽略了賓州、中西部選民、工人階級、沒有大學學歷的郊區選民民意。

▲專家認為，川普仍有可能在選舉日當天有出色的表現。（圖／達志影像／美聯社）

然而，與上次大選相比，今年除了不確定選民人數減少，最後一刻改變主意的可能性降低之外，許多單位的民調也改變了統計方法，確保各階層、各教育程度的選民都能受訪，增加了準確性。報導稱，雖然全國民調難以完全反映最終結果，但仍提供了值得參考的數據。



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