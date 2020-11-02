獨／年編340萬「2年沒開會」　不只治安會報...政院2委員會更離譜

▲行政院院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣接連揭露行政院逾一年未召開食安、治安會報，引起外界質疑政府螺絲鬆了。不僅如此，行政院再遭踢爆，「永續發展委員會」去年編列60萬預算，上一次開會日期要回溯到107年12月14日，已經快2年沒開；此外，行政院「國家化學物質管理會報」去年即編列280萬業務費，迄今委員會甚至尚未成立，這兩筆預算加起來共340萬。

蔡英文政府日前宣布鬆綁含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬牛、30月齡以上美牛輸台，明年1月1日生效，引發食安疑慮。江啟臣隨即踢爆，依據《食品衛生管理法》第二條規定，行政院應設食安會報，由行政院長擔任召集人，且至少每3個月開會1次，但行政院自去年6月之後，就沒有再召開。

10月28日，24歲馬來西亞籍鍾姓女大生遭梁姓男子性侵殺害，引起外界高度關注及憤慨。江啟臣今（2日）在立法院內政委員會質詢時再度揭露，行政院「治安會報」上次開會紀錄為108年10月29日，也已逾1年沒開。內政部長徐國勇僅坦言「不太記得」，並表示回去會馬上向行政院建議。

事實上，不只食安、治安會報皆逾一年沒開會，國民黨立委徐志榮再踢爆，行政院環保署去年編列百萬預算，辦理國際合作、永續發展及科技管理，依預算說明第4點為辦理行政院國家永續發展委員會會議、工作會議、諮詢小組會議等需業務費60萬4000元；但國家永續發展委員會上一次開會已經要回溯到107年12月14日，由前一任行政院長、副總統賴清德主持，目前已經快2年沒開會，明年卻又編列64萬6000元預算。

▲「行政院國家永續發展委員會31次委員會議」紀錄。（圖／行政院網站）

不僅如此，行政院107年4月2日核定之「國家化學物質管理政策綱領」及「毒性及關注化學物質管理法」第7條規定，協助行政院設置國家化學物質管理會報（強化國家化學物質管理政策及跨部會協調機制）。國家化學物質管理會報去年即編列280萬業務費，明年更繼續編列同筆預算310萬，但迄今卻尚未成立委員會，第一次會議遙遙無期。

針對食安、治安會報逾1年未開，行政院發言人丁怡銘2日表示，中國大陸年初爆發疫情以來，全世界相繼淪陷，考量各部會忙於防疫，更避免群聚，政府因而減少各式大型會議，連行政院會都在8月才恢復讓直轄市長等列席人員出席。

不過，國民黨立委徐志榮抨擊，依照行政院的邏輯，行政院每週的院會亦應改為線上視訊，但行政院仍是週週召開院會，並未改為線上視訊，國家永續發展委員會也可以改為線上視訊，但很遺憾都沒看到會議紀錄，顯示政院態度消極。

徐志榮指出，環境議題已被各國視為重中之重，行政院既然不重視永續發展委員會，又令環保署編列相關預算，顯不適當，為避免浪費公帑，建議刪除今年64萬預算全刪除；另環保署及行政院應對1年多不開會之事實，公開向全國道歉，並研議檢討改進措施，向立法院衛環委員會提出專案報告後，預算才能解凍。

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