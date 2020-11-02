「金山海灣溫泉會館」經營8年熄燈　長年虧損要不回權利金600萬

▲「金山海灣溫泉會館」經營8年熄燈，長年虧損要不回權利金600萬元。（圖／翻攝自「金山海灣溫泉」臉書粉專）

記者郭世賢／新北報導

「金山海灣溫泉會館」2020年4月底正式歇業熄燈，由新北市金山區漁會委託承攬的遠東鐵櫃鋼鐵廠稱，因新冠肺炎疫情影響無法經營，向漁會解約並要求償還保證金600萬元，但雙方未達共識，業者提起訴訟，基隆地方法院近日審結，判定業者駁回聲請。

2009年1月13日金山區漁會與遠東鐵櫃鋼鐵廠簽約，委託經營管理磺港漁港休閒館到2027年，並取名為「金山海灣溫泉HOTEL」。然而2020年因新冠肺炎疫情，各國皆採近乎鎖國方式防疫，我國2月6日起限制中港澳人士入境、禁止國際郵輪靠泊，3月19日起外籍人士一律限制入境；還曾發生2起新冠肺炎確診者到金山地區遊玩，導致旅客銳減且取消訂房。

遠東鐵櫃鋼鐵廠表示，疫情期間有2起新冠肺炎確診者到金山地區遊玩，讓民眾不敢到金山觀光，旅客陸續取消訂房，1月至5月共有279團、1萬1160旅客取消訂房，於在4月終止契約，並多次協調磋商要求金山區漁會償還600萬元保證金未果。

金山區漁會抗辯稱，2018年遠東鐵櫃鋼鐵廠聲請降低權利金，已協議同意自2019年1月1日起至2020年12月31日每月權利金降為70萬元，但不得再提出任何契約外條件，此外，疫情來襲時，擔心經營出問題，再度將每月權利金降為37萬909元。

然而當初雙方簽約，遠東鐵櫃鋼鐵廠每月要支付權利金83萬8900元、履約保證金600萬元，此外，漁會另向原告借6000萬元裝潢，營運第1至4年每月攤還23萬元，第5至15年每月攤還37萬909元。

經法院審理後指出，金山區漁會在疫情期間有提出調降權利金紓困方案，但仍遭終止合約，此外，業者稱無法繼續經營是受疫情影響，但經查發現會館自2017年就嚴重虧損，顯然並非是疫情單一因素所致，其主張是否屬實，存有疑慮，故而駁回聲請。

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