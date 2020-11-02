　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢／新北報導

2日上午10時許一名男子把轎車停靠在一處卸貨區停車格，未拉手煞車下車，加上路面有坡度，轎車滑行10公尺，撞上一名路人後，又直接擠壓小吃店攤位，造成右小腿骨折，意識清楚，救護車將人送往台大金山醫院救治，隨後監視器畫面曝光，白色轎車無人駕駛，彷彿幽靈車自動往前開。

▲▲忘拉手煞車疑忘打P檔「直衝10米」 轎車撞傷路人「右小腿骨折」送醫。。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲監視器畫面顯示，金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤，彷彿像幽靈車自動駕駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

監視器畫面拍到，白色轎車無人駕駛，彷彿像幽靈車自動往前開，當時有一輛轎車及一輛機車繞過，對向兩台轎車看到緊急停下，白色轎車就這樣滑行10公尺後，撞上63歲施姓老翁路人，直接擠壓小吃店攤位凹陷。被撞的店家說，大家全部都愣住，想說怎麼會無人駕駛。

新北市金山區2日上午10時許，一名32歲許姓男子，把轎車停靠在中山路卸貨區停車格，未拉手煞車，疑操作不慎未入擋，下車過馬路要去買早餐，加上路面有坡度，車子滑行10公尺，撞上63歲施姓老翁路人後，直接擠壓小吃店攤位凹陷，造成右小腿骨折，救護車將施姓老翁送往台大金山醫院救治。

▲忘拉手煞車疑忘打P檔「直衝10米」 轎車撞傷路人「右小腿骨折」送醫。（圖／記者郭世賢攝）

▲忘拉手煞車疑忘打P檔「直衝10米」，轎車撞傷路人「右小腿骨折」送醫。（圖／記者郭世賢攝）

店家表示，車子停對面，車主下車去買東西，走到一半發現車子朝阿伯方向滑行過去，阿伯可能沒有注意到，轎車就直接撞上，又直接擠壓撞到攤位。車主趕快打開車門，將轎車手煞車拉起。

許姓車主說，他把轎車停在中山路一處卸貨區停車區，人不在車上，走到對向去買早點，回頭看的時候，轎車就慢慢滑到對向撞到人。

金山交通分隊長許銘峻表示，當時事故發生時，剛好巡邏員警經過，立即呼叫線上警力到場支援，並緊急通知救護人員，將人送醫救治，確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。警方對許姓駕駛實施酒測酒測值0。警方提醒民眾，停車時一定要熄火，且要打入停車P檔，並拉手剎車，確保停車安全。

【相關報導】

快訊／金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　車主沒拉手煞車...

► 美麗最大的祕密

▲忘拉手煞車疑忘打P檔「直衝10米」 轎車撞傷路人「右小腿骨折」送醫。（圖／記者郭世賢攝）

▲車子滑行10公尺，撞上63歲施姓老翁路人後，直接擠壓小吃店攤位凹陷。（圖／記者郭世賢攝）

▲忘拉手煞車疑忘打P檔「直衝10米」 轎車撞傷路人「右小腿骨折」送醫。（圖／記者郭世賢攝）

▲金山交通分隊長許銘峻呼籲，停車時一定要熄火，且要打入停車P檔，並拉手剎車，確保停車安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
腰部以上全是胸！　女星「爆乳泡湯」網看傻：完全忘記劇情
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

發現桶屍「衰半年」道士向家屬討紅包　廖大乙霸氣喊：我包！

快訊／朝陽科大大貨車「墜5m山坡」！駕駛慘卡車頭　命危搶救中

比安非他命毒4倍！新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

發現桶屍「衰半年」道士向家屬討紅包　廖大乙霸氣喊：我包！

快訊／朝陽科大大貨車「墜5m山坡」！駕駛慘卡車頭　命危搶救中

比安非他命毒4倍！新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

《A.V.A戰地之王》全國巡迴賽即將登場　前哨戰明星開幕表演賽11/14開打

吳釗燮否認押寶川普　朱立倫：民進黨現在髮夾彎太晚了

2020年全台百貨「周年慶檔期」整理　11月進入最後優惠快把握

全大運／林詩亭百欄13秒04有預賽能更快　今年破全國目標不變

竹市最大規模歷建修復工程　將軍村二期獲補助1.78億

3公園3學區加持　中路核心宜居宅「福鄉至美」狂銷8成

足甘心！羅東第三市場機車停車場　提供身障者快速通關

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

陳以信怒批駐德代表褻瀆基督　吳釗燮力挺：他正確傳達愛無國界

發現桶屍「衰半年」道士向家屬討紅包　廖大乙霸氣喊：我包！

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

秀姑巒溪「人彘」男屍　他連做9天惡夢

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

更多熱門

相關新聞

即／金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤

即／金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤

2日上午10時許一名男子把轎車停靠在金山區中山路一處卸貨區停車格，未拉手煞車下車，加上路面有坡度，轎車滑行10公尺，撞上一名路人後，又直接擠壓小吃店攤位，造成路人右小腿骨折，被送往台大金山醫院救治。確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

金山地上驚見6紅包！男女緊盯　路人：兒子一直叫我撿

金山地上驚見6紅包！男女緊盯　路人：兒子一直叫我撿

秋遊新北山藥產地輕旅行

秋遊新北山藥產地輕旅行

淡海輕軌幸福列車　百對新人搶拍

淡海輕軌幸福列車　百對新人搶拍

新北聯合婚禮　百對新人浪漫完婚

新北聯合婚禮　百對新人浪漫完婚

關鍵字：

新北金山手煞車小吃店

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面