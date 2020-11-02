畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

記者郭世賢／新北報導

2日上午10時許一名男子把轎車停靠在一處卸貨區停車格，未拉手煞車下車，加上路面有坡度，轎車滑行10公尺，撞上一名路人後，又直接擠壓小吃店攤位，造成右小腿骨折，意識清楚，救護車將人送往台大金山醫院救治，隨後監視器畫面曝光，白色轎車無人駕駛，彷彿幽靈車自動往前開。

▲監視器畫面顯示，金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤，彷彿像幽靈車自動駕駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

監視器畫面拍到，白色轎車無人駕駛，彷彿像幽靈車自動往前開，當時有一輛轎車及一輛機車繞過，對向兩台轎車看到緊急停下，白色轎車就這樣滑行10公尺後，撞上63歲施姓老翁路人，直接擠壓小吃店攤位凹陷。被撞的店家說，大家全部都愣住，想說怎麼會無人駕駛。

新北市金山區2日上午10時許，一名32歲許姓男子，把轎車停靠在中山路卸貨區停車格，未拉手煞車，疑操作不慎未入擋，下車過馬路要去買早餐，加上路面有坡度，車子滑行10公尺，撞上63歲施姓老翁路人後，直接擠壓小吃店攤位凹陷，造成右小腿骨折，救護車將施姓老翁送往台大金山醫院救治。

▲忘拉手煞車疑忘打P檔「直衝10米」，轎車撞傷路人「右小腿骨折」送醫。（圖／記者郭世賢攝）

店家表示，車子停對面，車主下車去買東西，走到一半發現車子朝阿伯方向滑行過去，阿伯可能沒有注意到，轎車就直接撞上，又直接擠壓撞到攤位。車主趕快打開車門，將轎車手煞車拉起。

許姓車主說，他把轎車停在中山路一處卸貨區停車區，人不在車上，走到對向去買早點，回頭看的時候，轎車就慢慢滑到對向撞到人。

金山交通分隊長許銘峻表示，當時事故發生時，剛好巡邏員警經過，立即呼叫線上警力到場支援，並緊急通知救護人員，將人送醫救治，確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。警方對許姓駕駛實施酒測酒測值0。警方提醒民眾，停車時一定要熄火，且要打入停車P檔，並拉手剎車，確保停車安全。

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▲車子滑行10公尺，撞上63歲施姓老翁路人後，直接擠壓小吃店攤位凹陷。（圖／記者郭世賢攝）

▲金山交通分隊長許銘峻呼籲，停車時一定要熄火，且要打入停車P檔，並拉手剎車，確保停車安全。（圖／記者郭世賢翻攝）