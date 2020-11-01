▲秋遊新北山藥產地輕旅行，尋訪Q彈山藥冠軍美味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋天不僅是出遊的好時機，也是品嚐當令山藥的好時節，1日於雙溪高中，舉辦新北山藥產地展售會暨新北山藥評鑑冠軍頒獎典禮，新北市副市長吳明機頒發新北山藥王，原生種穴管栽培簡聰林（石門區）、原生種非穴管栽培藍仕明（雙溪區）、大薯種張世陽（淡水區）及莿薯種吳春雄（淡水區）等四位冠軍，讓民眾一賭新北山藥王的冠軍風采。

現場展售會不僅販售當日現挖的新鮮山藥，更有五星山藥快餐車駐點服務，讓民眾購買台北凱撒大飯店以新北山藥所開發的香煎山藥海鮮餅及黃金蟲草山藥燉雞湯，品嚐五星食材與五星手藝激盪出的美味新關係，同時提供手工山藥粿及山藥芝麻香菇包免費試吃。

▲新北市副市長吳明機頒發新北山藥王，原生種穴管栽培簡聰林（石門區）、原生種非穴管栽培藍仕明（雙溪區）、大薯種張世陽（淡水區）及莿薯種吳春雄（淡水區）等四位冠軍。

現場的民眾紛紛表示，今天不僅親身體驗採收山藥的農家樂趣，還遊覽在地人才知道的山間秘境，現場展售會更是好吃、好逛又好玩，比出國旅遊還有趣，明年也要揪親朋好友來參加山藥小旅行。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥產於瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、石門、三芝、淡水等地區，種植臺灣野生特有的「原生種山藥」，種植面積約46公頃，年產量約600公噸。新北山藥香Q綿密且產地緊鄰消費地，既新鮮又有獨特的口感風味，是饕客念念不忘的夢幻逸品，每台斤價格最高可達450元，近年五星級飯店也指名採購，說是全國最高貴的山藥也不為過。

▲新北健康三寶中的「山藥」，老少咸宜既養生滋補。

副市長吳明機表示，在新北健康三寶中的山藥，老少咸宜既養生滋補，吃起來比其他山藥品種更加Q彈，非常值得推薦。今天產地展售會販售最新鮮的新北山藥及五星級山藥小吃，還提供各式山藥點心免費試吃，邀請民眾一起用新台幣下架如此精緻的美味，給在地小農最大的支持。

同時，新北山藥也結合「農業創生」主題，推出一日山藥體驗之旅，讓遊客擔任一日山藥農之外，也深入認識山藥產地的人文風情及山海美景，體驗新北山藥的美好。購買山藥可洽瑞芳地區農會電話：02-2497-2760~3或02-2497-8704、平溪區農會電話：02-2495-1051、三芝區農會電話：02-2636-3111。

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