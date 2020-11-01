▲淡海輕軌幸福列車人氣超夯，新北聯合婚禮百對新人搶拍。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北捷運公司與新北市聯合婚禮合作，打造淡海輕軌全新彩繪列車「幸福列車」，10月31日正式投入已通車的綠山線營運，新北捷運公司表示，1日下午幸福列車停靠在漁人碼頭站月台，聯合婚禮百對新人於婚禮結束後，紛紛前來拍照留念，讓漁人碼頭站洋溢滿滿的婚禮幸福風，輕鬆到達漁人碼頭這戀愛聖地。

新北捷運公司表示，今日活動現場新北捷運公司特別規劃了四個互動遊戲，第一關讓新人各別在明信片上寫下心裡話，由工作人員幫忙寄出，第二關是愛就大聲說出來大聲公遊戲，第三關讓新人跟幸福列車拍攝獨特的輕軌婚紗照，最後一關則是贈送每對新人愛心造型棉花糖，祝福新人甜甜蜜蜜，白頭到老，象徵新人們完整從曖昧、交往、結婚及白頭的相愛過程，為新人們送上最特別的祝福。

▲新北捷運公司贈送每對新人愛心造型棉花糖。

新北捷運公司指出，幸福列車的外觀為台灣早期，出嫁的新娘頭上會佩戴以線纏繞，象徵吉祥、祝福的纏花，內部則以相愛為主軸,呈現曖昧、交往、結婚及白頭等4個階段，幸福列車已於10月31日中午起正式投入綠山線服務旅客，請按讚加入「淡海輕軌X新北捷運」官方粉絲團。

新北捷運公司表示，淡海輕軌自2018年底通車以來，綠山線幾米公共藝術與台灣最北鐵道特色，吸引大批觀光人潮造訪，今年底藍海線通車，台灣最美的藝術鐵道、清法戰爭特色車站及藍海橋上遠眺台灣海峽全新景色，相信將吸引另一波觀光人潮前來搭乘輕軌，加上淡海輕軌10月起發行的1日交通聯票，讓民眾可以用50元銅板價輕鬆造訪新舊淡水，還可憑票享有周邊店家提供的優惠，可預期對淡水地區及漁人碼頭地區的觀光及經濟發展將帶來非常大的助益。

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