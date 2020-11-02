貧戶變飯店大亨！日暉董座鄭越才尋根　見失散一甲子姑姑激動下跪

▲台東池上日暉國際度假村董事長鄭越才，日前返鄉尋根，與姑姑開心相擁。（圖／鄭越才提供）

記者白珈陽／南投報導

台東池上日暉國際度假村董事長鄭越才，老家位於南投魚池，他2歲時因父母離異，隨著母親搬到嘉義定居，雖生活困苦，當童工時更慘遇斷指意外，種種逆境卻鍛鍊出他的不屈意志，成為身價不斐的飯店大亨。然而，功成名就的鄭越才始終對家鄉的親人念念不忘，日前透過警方協助，終於在生日前夕與失散逾一甲子的姑姑相見，讓他激動地泫然淚下，跪地直呼，「這是上蒼給我最好的生日禮物！」

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▲鄭越才見到思念多年的親友，激動地當場下跪落淚。（圖／鄭越才提供）

67歲的鄭越才出生於南投縣魚池鄉，2歲時因父母離異，與母親移居嘉義，生活貧苦，為添補家用，12歲就去鬃刷工廠當童工，卻不慎遭機器壓斷2根手指，當時他不願讓母親擔心，不告而別離家出走，後來被1名國軍退休將領收養。

儘管童年飽經波折，但他不向命運低頭，考進劇團當演員，並從最基本的打雜開始，開啟劇團巡迴流浪生涯，18歲考進教育部「中華民國綜藝團」，隨團出國宣慰僑胞，之後轉職從事新聞工作。

一步一腳印的小有積蓄後，28歲那年，鄭越才開啟創業之路，運用海內外工作的經歷累積的廣大人脈，又懂得經營，事業版圖延伸世界各地，於美國、中國、印度及俄羅斯等地投資房地產、藥廠等，更在帛琉蓋了第1個渡假村，並於10多年前返台，在台東池上建立日暉國際度假村。

隨著事業有成，鄭越才卻越發思念故鄉，早年他雖有返鄉尋根的念頭，卻擔心親人無法接受遲遲不敢行動，日前他一名在南投任警職的友人得知，便鼓勵尋親，鄭越才終下定決心，在警方的協助下，於10月中旬找到失散逾一甲子、高齡94歲大姑姑王鄭玉枝及77歲小姑姑鄭玉花等親友，並於生日前夕相聚。

盼望多年的姑姪相見，讓鄭越才激動地當場下跪落淚，感謝上天賜與他最好的生日禮物，姑姪也緊緊相擁，溫馨的場面令人為之動容。鄭越才說，今年與姑姑們及親友團員，是他最大的幸福，也填補了多年的遺憾，未來退休後將規劃回到魚池定居，盡心回饋鄉里。

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