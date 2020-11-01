台中無業男開老爸敞篷車跑趴　酒駕「一路偏右」連撞6機車

記者白珈陽／台中報導

台中市民李姓男子與朋友喝酒聚會過後，於10月31日早上7時許，開著父親名下的馬自達敞篷跑車返家，行經西屯區福星路時，疑不勝酒力，車輛向右偏移，直接撞上路邊停放的6輛機車，讓一旁的清潔回收員看傻了眼。台中市第六警分局獲報到場，經酒測李男酒精濃度超標，警方依公共危險罪嫌將他送辦。

▲李男酒後駕車，撞上路旁停放的6輛機車。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第六警分局表示，10月31日早上7時16分，李姓男子（23歲）駕駛自小客沿西屯區福星路外側車道往文華路方向行駛時，與6輛機車及一戶商家鐵捲門發生碰撞，造成李男車輛車頭毀損、6輛機車多處碰損，初判肇因為李男未注意車前狀況，對李男實施酒測，發現其酒精濃度達每公升0.46，已經超標。

據了解，李男目前無業，昨日與朋友喝完酒後，開車父親名下、新車要價百萬的馬自達敞篷跑車MX-5，於早上行經該路段時，疑不勝酒力，行駛途中漸漸往右側偏移，最後撞上路旁停放的6輛機車，巨大的聲量，讓對街的清潔員看傻眼。警方訊後依公共危險將李男送辦，也將會通知被害車主到案，以利後續求償。

▲李男開著父親名下、新車要價百萬的馬自達敞篷跑車MX-5酒駕肇事。

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