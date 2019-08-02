陸客不來台灣飯店恐倒一半！他建議：開放陸客從別國來台享落地簽

▲陸客示意圖 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／台北報導

大陸無預警宣布從8月1日起停發國內47城市陸客來台自由行通行證，預估將導致台灣少掉70萬觀光人次，在沒有任何緩衝期下，讓台灣觀光業措手不及。日暉集團董事長鄭越才表示，這會導致台灣飯店未來可能會倒掉一半，是嚴重國安問題，呼籲中央政府應重視此問題，同時建議：「讓在全世界旅遊的陸客，透過從美國、日本來台可享落地簽方式入境。」

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▲日暉集團董事長鄭越才。（圖／日暉集團提供）

鄭越才表示，70萬陸客不來，代表35萬個房間沒人住，這會導致台灣飯店未來可能會倒掉一半，重創觀光業。鄭越才認為，中央政府與地方應該聯合成立一個危機處理小組，並讓外交部一起加入，「可以讓全世界旅遊的陸客，不要簽證，從日本、美國、泰國等國家開放落地簽方式進入台灣，並有配套，避免這些旅客回國被處罰。」

▲大陸即日起停發陸客來台自由行通行證。（圖／記者陳政錄攝）

鄭越才進一步指出，地方政府應該責成有關單位提供旅遊相關業者水電補貼，或是提供飯店地價稅補貼，讓飯店可以活下去。「這樣的危機已經牽扯到國安問題，因此政府應重視這事件，不能像過去一樣輕敵，也不能像過去一樣只幾個地方補貼幾百元，這樣的補貼是沒有用的。」

▲陸客不來，台灣觀光業者跳腳。（圖／記者曾俊豪攝）

補貼同時也要有戰略，鄭越才認為，應該要針對來台旅客採取政策性的落地補貼、免稅退稅補貼，還有從世界各地來的陸客能享有落地簽證，甚至落地免簽證等措施，中央政府也應輔導地方，成立觀光小組，找到各地的文化特色，利用在地文化特色來提升旅客來台的興趣，讓旅客能深度了解台灣，看到更多台灣面貌，同時放寬需簽證入境台灣的海外國家簽證時間，例如簽證有效期間為3個月，或一年能多次免簽證來台，讓旅客能好好享受在台灣旅遊。