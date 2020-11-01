長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

▲台南市長榮大學馬國女大生遭人性侵勒斃案，市警局調查指出警方受理報案程序不完整，歸仁分局長被懲處拔官，「世上最棒里長」陳永和認為本案不應該由警方單獨扛起一切責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮大學馬國女大生遭人性侵勒斃，台南市警局雖在6小時迅速破案緝兇，惟爆出警方之前「吃案」疑雲，台南市警局長詹永茂1日下午公布調查結果，指出警方受理報案程序不完整，歸仁分局長被懲處拔官，詹局長致歉自請處分，「世界上最棒里長」陳永和認為，本案不應該由警方單獨扛起一切責任！

前台南市龍崎區牛埔里里長陳永和1日晚上指出，這不是一件單純的命案！不應該由警方單獨扛起一切責任！陳永和強調，這件事台南市政府沒有責任嗎？歸仁區公所沒有責任嗎？教育局沒有責任嗎？黃偉哲市長也該因監督不周自行宣布懲處自己！要懲處大家一起懲處！這樣才公平。

陳永和強調，當地農民一直反應那邊長期夜間照明問題，結果市府人員沒積極去處理，如今發生事情了，市府相關人員不用負責任嗎？警方吃案是該被懲處！那人民反應安全的問題，市府沒有積極作為，是不是也該自我懲處？

▲台南市長黃偉哲表示，保護人民生命財產安全，警察局責無旁貸，雖很快就逮捕嫌犯，但當中所牽涉沒有開立三聯單、失言等要究責的部分，也必須賞罰分明。

台南市長黃偉哲表示，保護人民生命財產安全，警察局責無旁貸，雖很快就逮捕嫌犯，但當中所牽涉沒有開立三聯單、失言等要究責的部分，也必須賞罰分明。

黃偉哲指出，台南市警察局已經公布了分局長處分命令，警察局詹永茂局長也自請處分，這部分市府將在整起事件相關工作告一段落之後做處理。黃偉哲提到，詹永茂局長剛到任3個月，台南市政府後續會再與警政署研議，經過通盤考量後再做處置。黃偉哲並強調，一定會把事實真相釐清。

至於路燈部分，黃偉哲市長表示，經他初步了解，6月份有反映2盞不亮，10月30日再去看，也是2盞不亮，所以真的是一路都不亮嗎？10月30日有媒體到現場去拍攝時看到，現場的台電人員不會包庇台南市政府，台電人員就講說就只有這2盞。到底實況如何，黃偉哲覺得大家都要尊重事實的數據，事實數據是有報修，有報就有修，有修也被破壞了就有報，這部分公家單位都有在做，並不是沒有在做，可能大家都在情緒上，就責怪說路燈不亮，但事實上就是只有這2盞，政府會把這個客觀數據找出來，希望說大家在情緒過後，平息下來想想看。

黃偉哲說，國人應從整體面來看待台灣的治安好與不好、台南的治安好與不好，台南市願意接受公評，治安數字是冷冰冰的，但是人民感受是熱騰騰的，民眾對於台南警方的偵辦態度、或是治安問題，他都尊重民眾，但是不會因為民眾的褒或貶，就鬆懈、或喜怒哀樂；其實警察維護治安是全面性的，任何一個治安的細節，例如現在要加強校安，加強學校的巡邏，也不是只有針對單一學校，蘇院長更保證，這是全國性的，不是一個地方，全國都會做，台南市的治安好與壞，一定會做全面的檢討，台南市會用一個實際的成果來跟全市的民眾做一個交代。

▲台南市警局長詹永茂下午公布調查結果，歸仁分局長被懲處拔官，詹局長致歉自請處分。



台南市警局計對吃案疑點說明指出，對女學生有無去派出所報案部分，經查9月30日晚上9時4分許，房東女兒與陳同學至大潭派出所說明案發經過，派出所受理報案後，隨即帶同陳姓女學生前往現場確認案發位置及查看監視器相關位置，於10月7日調到1部可疑車輛，10月8日前往陳同學住處供其指認，但陳姓同學表示無法確認，偵辦到10月10日已調出該部可疑的車輛的車牌號碼及車主年籍資料，但因無直接證據指向車主涉案，被害人亦無法指證，故將資料建檔保存。

市警局強調，派出所受理報案後，有偵處作為，惟本案卻未依規定完備受理報案程序，亦未向上陳報，顯有疏失，已違反報案紀律，將依規定懲處，並無吃案情事。

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