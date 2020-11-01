F-5E墜機綠營歸咎馬英九　朱立倫批：講5年前執政的馬政府毫無意義

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室）

記者楊蕓／台北報導

空軍F-5E戰機墜海失事，飛官朱冠甍殉職，但有綠營部分人士將責任指向馬政府沒有積極研發戰機。對此，國民黨前主席朱立倫1日批評此說法實在毫無意義，民進黨執政將近五年了就應完全負起責任，怎麼會想到去講五年前執政的馬政府？

朱立倫1日下午出席台大EMBA「貿易戰及疫情後台灣產業發展策略」演講，會前受訪時表示，這件事情大家都很痛心，應該要痛定思痛，包括整體的戰機採購策略、國機國造、妥適率、調度等問題，現在執政政府應完全負起責任，怎麼會想到去講五年前執政的馬政府？實在毫無意義，既然已經執政將近五年了，就應完全負起責任，把這個事情徹底檢討。

另外，針對美國總統大選即將在台灣時間11月4日登場，總統蔡英文昨召開國安會議，強調爭取美國「跨黨派」對台支持。朱立倫認為，過去民進黨長期以來單押一邊，「三天之後的美國選舉，民進黨可能要讓台灣承擔後果，我一再強調不能單押一邊，但民進黨做法太過明顯，也會引起國際上一些爭議。」

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