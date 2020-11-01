傳江啟臣參選2022桃園市長　朱立倫：有意願的人要早一點表態

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣傳出擬親征2022年桃園市長選舉，國民黨前主席朱立倫1日受訪時表示，他不能替江啟臣回答，「我相信任何有意願的人，不但要早一點表態，更重要的是要能深耕基層、了解民意。」

朱立倫1日下午出席台大EMBA「貿易戰及疫情後台灣產業發展策略」演講，會前受訪時對於外傳江啟臣要參選桃園市長一事表示，他不能替江主席回答，「我相信任何有意願的人，不但要早一點表態，更重要的是要能深耕基層、了解民意」，他也強調，桃園是一個年輕的城市、國際化快速的城市，如果有意桃園，一定要朝這個方向努力。

另外，針對基隆市長選情，除了前立委謝國樑是熱門人選外，藝人許效舜近日也鬆口表態參選。朱立倫表示，謝國樑最了解基隆，也對基隆未來願景有很多想法、擘畫，也跟他多次交換過意見，但謝國樑現在還是屬於深耕基層、了解民意、提出願景的階段，相信他會持續努力。

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