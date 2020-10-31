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中職總冠軍賽！首戰台中開打　盧秀燕開球為中信兄弟加油

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▲▼中職總冠軍賽首戰在台中開打，盧秀燕開球為中信兄弟加油。（圖／台中市政府提供）

▲▼中職總冠軍賽首戰在台中開打，盧秀燕開球為中信兄弟加油。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020中華職棒總冠軍賽首戰31日在台中洲際棒球場開打，台中地主隊中信兄弟以上半季冠軍及全年勝率第一之姿迎戰統一獅，市長盧秀燕受邀擔任開球嘉賓，順利投出，她將和所有球迷一起在市政府大樓府前廣場收看戶外轉播，透過大螢幕和球迷為中信兄弟加油打氣，祝福中信兄弟強棒出擊，一舉奪得總冠軍。

▲▼中職總冠軍賽首戰在台中開打，盧秀燕開球為中信兄弟加油。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，今年全球受到新冠肺炎疫情影響，許多運動賽事無法舉行，台灣防疫得當，全球第一場職業運動賽事、全球第一場開放球迷入場觀賽都在台中，而中華職棒總冠軍賽第一戰也在台中，多項第一，她特別感謝職棒球團和球員的精采表現與付出，在嚴峻的情勢下，帶來這麼好的賽事和娛樂。

盧也說，今年因應防疫，球場只開放7成座位，7成都已滿座，為了無法入場觀賽的球迷，市府特別在市政大樓府前廣場進行戶外轉播，球迷可以一起透過大螢幕為中信兄弟加油吶喊，希望總冠軍留在台中。

針對媒體詢問是否練過開球，盧秀燕笑說，自己從小就是棒球迷，看棒球長大，可能有一點基本概念，不過主要還是得到中信兄弟球員指點，加上運動局長李昱叡也是運動選手幫忙賽前指導，她盡力而為，希望大家多多包涵。

運動局表示，感謝各界防疫英雄的努力和付出，讓球員能安心打球、球迷也能安心進場看球，象獅大戰時隔11年再度在總冠軍賽交手，中信兄弟洲際主場賽事還有明天第二戰，後續可能還有11月7日第6戰、11月8日第7戰，歡迎球迷為球員加油打氣。

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