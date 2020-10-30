鮮嫩Q彈口感讓人吃不停！　直擊「去骨油雞腿」美味生產過程

▲Q嫩彈牙的去骨油雞腿，從養殖、屠宰、分切、包裝，都得通過層層關卡的考驗，才能送到消費者的餐桌上。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／雲林採訪報導

今天開場先來考考大家，大家有沒有聽到背景音，有「咕咕咕」的聲音呢？沒錯，記者現在身邊就是有一堆雞，今天記者來到雲林的元進莊總公司，要帶大家一探究竟他們的人氣商品去骨油雞腿到底是怎麼來的！

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▲元進莊採用智慧4.0系統，讓雞隻們備受呵護。（圖／記者謝婷婷攝）

畜牧課長陳世宏表示，「我們雞舍裡面沒有臭臭的味道，是因為我們有智慧4.0系統，會直接透過通風把雞舍裡不好的空氣排掉，另外像外面天氣熱的時候，我們會開啟水簾系統，透過流動的水來調節吹進來的風，達到自然降溫的效果」。

▲利用「水簾系統」達到自然降溫。（圖／記者謝婷婷攝）

智能化環境控制系統，讓雞隻備受呵護。畜牧課長陳世宏補充說明：「我們的雞大概在這裡生活90天左右，就會看體重規格，然後先去做藥檢，確認檢驗合格，才會送到電宰廠宰殺」。經過專業的檢驗，確認合格之後才會屠宰，接著我們跟著張經理的腳步，穿好全身配備、做好消毒進入加工廠，來瞧瞧製作去骨油雞腿的重頭戲。

▲穿好全身配備、做足消毒後，才能進入加工廠。（圖／記者謝婷婷攝）

元進莊品管經理張勝翰說：「這裡是我們元進莊油雞線的分切處理室，在這裡我們會去胸、去翅膀以及去大腿骨，把T型骨的部分先去掉，讓消費者買回家後使用起來更方便，只需要簡單分切就可以上桌了」。

▲堅持人工去骨，讓消費者買回家後更方便食用。（圖／記者謝婷婷攝）

元進莊品管經理張勝翰表示，「我們這裡都是用很傳統的人力進行『人工去骨』，沒有辦法像其他產業用機器大量製作，每位員工都是用大量的經驗與勞力在做這個產業。另外我們場內的溫度也有特別控制在15度以下，以避免微生物滋長，確保生產過程是安全衛生的」。

▲場內溫度皆控制在15度以下，以避免微生物滋長。（圖／記者謝婷婷攝）

看員工們熟練的模樣，不到幾秒鐘就完成分切、去骨，我也忍不住想來試試看！元進莊品管經理張勝翰說：「我先帶你從最簡單的『拔雞毛』工作開始，因為前面的步驟都會大量使用刀具，我們現場作業的員工們，全部都是先經過專業訓練後才可以上工的」。

▲連看似簡單的「拔雞毛」工作都非常講究。（圖／記者謝婷婷攝）

拔雞毛的工作看起來很簡單，但沒受過專業訓練的記者還是通過不了張經理的考驗！原來看似簡單的拔雞毛，可一點都不簡單，張經理對於品質的把關絕不妥協．每個步驟都堅持要做到最好。

▲利用真空包裝機包裝，袋口不沾黏，看起來乾淨又美味。（圖／記者謝婷婷攝）

元進莊品管經理張勝翰說：「我們雞腿經由人工去骨之後，就到最後一個步驟了，就是經由全自動包裝機包裝，相較於傳統的包裝機，有兩大優點，第一是我們人工作業速度加快許多，第二是相較於一般傳統的塞封袋袋型，真空包裝在放進去的時候，不會造成袋口沾黏，整體感官比較好，看起來乾淨又美味，大大的加分」。

▲最後人工審視確認商品沒問題，就會貼上產銷履歷標籤。（圖／記者謝婷婷攝）

注入雞油、真空包裝，再以人工審視完整度，OK沒問題才會貼上產銷履歷標籤，送到消費者手中。元進莊品管經理張勝翰說：「我們消費者買回去的去骨油雞腿，只需要解凍後切片，就可以食用了，非常方便且美味」。

▲消費者買回家後只需要解凍、簡單分切即可享用。（圖／記者謝婷婷攝）

Q彈鮮嫩的去骨油雞腿，好吃到連攝影也想趕快嚐一口，以智能培育，經過層層嚴格把關，才能送到消費者餐桌上的美味，不僅吃得開心也吃得安心。