一連35天買到手軟！全聯「超級週年慶」開跑　網羅逾300款商品買1送1

▲全聯超級週年慶慶開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年底最受關注的就是週年慶活動了，為了不讓百貨搶前，通路部分繼愛買量販「週年慶」再加碼後，全聯也宣布將從10月30日起推出年末壓軸大檔「超級週年慶」，網羅超過300款商品買1送1、第2件5折起，民生用品如衛生紙、牙膏、洗衣精等到乾貨、生鮮商品都有折扣，至12月3日前一連35天就是要讓民眾買到手軟。

全聯「超級週年慶」登場，這次一共祭出超過300款商品買1送1以及第2件5折等超殺優惠，包括食品類、生活用品類等都有不少商品能以划算價格帶回家，且週末還加碼若使用PX Pay儲值金支付，單日單卡滿千最高能享8%回饋，還有持福利卡購買保健、保養與美妝品，單筆每滿888元現折100元等，便宜到不行，10月30日至12月3日一連35天登場，趕緊把握機會逛起來。

▲愛買週年慶現正登場。

另，愛買週年慶第二波放映中，這次推出指定3000款DM商品最低35折起，再加上民眾最有感的「週年慶驚爆價商品」、「買1送1」、「品類滿額優惠好評延長」、「上百款麵商品第2件5折起」等活動，一次滿足婆媽需求。其中，驚爆價商品一共有300款米油、沖泡、生鮮、清潔、家電等不限數量，買到手軟，還有超過150款商品買1送1，如UCC咖啡豆系列、金蘭香菇素蠔油、桂格多鮮穀王系列通通有。

而好評延長的有清潔用品買千送百、指定家電滿5000元現折500元，以及進口泡麵、台灣泡麵、藝人推薦等130款麵商品推出第2件5折起、滿額現折或加贈HAPPY GO點數等活動，即日起至11月3日限定開跑。

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