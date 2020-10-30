雲林冷血父母6年虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

▲雲林李姓夫婦6年虐殺3子女，最高法院再度判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

雲林李氏夫妻在6年內狠心虐殺3名子女後，再將3具屍體棄屍，兩夫妻甚至又生了1男1女，頂替身分，並遷戶口到新北市。最高法院先前將兩夫婦分別判刑6年2月、3年6月定讞，並將部分案情撤銷發回更審。更審將兩夫婦再判刑9年與7年6月。全案再上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴定讞。

本案2016年10月間爆發，原本居住於雲林縣崙背鄉李姓（39歲）、陳姓（35歲）夫妻，離婚後仍同居。但2人因犯偽造文書、竊盜等罪遭判刑定讞，竟然展開逃亡遭到通緝，2015年間被逮捕歸案。2人被捕時身邊留有3名子女，其中12歲的長女突然告訴警方和社工：「大弟早在2013年就被爸爸打死了。」，再加上新北市府通報原本設籍在新莊區的長子，下落不明，檢警開始過濾2人的子女下落。

經過調查後檢警查出，長女2006年出生，2人又接續生了長子、次子及次女，這4名子女均有報戶口。但2人遭通緝後，又在2010、2013年再生了1男1女，但未報戶口。其中2008年間，當時才9個月大的次子因不明原因死亡，2夫妻將次子棄屍在桃園龜山山區後逃到雲林；2009年間，未滿週歲的次女也猝死，2夫妻將次女屍體埋在雲林祖厝後方空地，連祖父都協助埋屍；而2013年間，發展遲緩的7歲長子因沒有刷牙，被李男活活打死後，將屍體裝入黑色塑膠袋內，李男與父親雙載騎機車運屍到雲林馬公厝出海口棄屍。2夫妻將未報戶口的一對子女，冒充死去的次男、次女，繼續生活。

檢警對2夫妻依照傷害兒童致死、棄屍等罪提起公訴。最高法院審理後，2018年間將2夫婦分別判刑6年2月、3年6月定讞，另外撤銷發回部分案情，由台南高分院更審。更審法院最後認定2夫婦並無殺害兒童的故意，僅犯故意對兒童遺棄致死罪，將2人分別判刑9年與7年6月。全案再上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴定讞。據了解，全案將由檢方聲請訂應執行刑。