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限時3天手刀搶了！全聯「請支援收銀」口罩明天開賣　每日只有2000盒

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▲▼全聯9月開全火鍋快閃店。（圖／業者提供）

▲全聯9月開起火鍋快閃店。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全聯9月起跨界開起火鍋店「全火鍋」，開幕至今話題吸引不少人搶嚐鮮，累積人氣，尤其是店內販售的「請支援收銀」系列周邊更是引發搶買潮，這次為滿足需求，全聯宣布明（30）日起至11月1日限時3天，於線上限量開賣「康乃馨醫療級口罩」、「秘製麻辣鍋火鍋湯底」以及「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，尤其口罩每天限量只有2000盒，要把握機會。

▲▼全聯「請支援收銀」3款周邊，9/11部分門市限量開賣。（圖／業者提供）

▲全聯「請支援收銀」聯名口罩限時3天限量開賣。（圖／業者提供）

全聯於台北東區打造「全火鍋」快閃店至明年1月底，更開發出「請支援收銀」系列周邊商品掀起討論，包含T-Shirt、襪子、購物袋、筆、封箱膠帶、貼紙等，吸引不少人搶收藏，聽見消費者敲碗心聲，全聯宣布於電商平台「PXGO!全聯線上購」限量開賣3款聯名商品，有「全火鍋X康乃馨醫療級口罩」、「全火鍋X聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，以及「全火鍋」店內使用煮鍋同款的「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，10月30日至11月1日限時3天開賣。

其中，聯名口罩每天限量2000盒，每位會員限購1盒，每盒售價190元，加碼再送50元福利點。

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