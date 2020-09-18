清脆香甜的輕盈美食！　解鎖「水果玉米筍」的新鮮產地　　

▲清脆香甜的輕盈美食「水果玉米筍」深受許多民眾喜愛，從採收到出貨都得經過層層關卡篩選，最鮮甜的玉米筍才會送到消費者手中。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／台東採訪報導

一眼望去，綠油油的玉米筍田和藍藍的天空映襯，讓人不禁直呼好美啊！不過玉米筍田與玉米田長好像，兩者之間到底有什麼差別？今天記者來到台東鹿野要來解鎖「水果玉米筍」的新鮮產地。

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▲玉米筍田與藍天映襯。（圖／記者謝婷婷攝）

鹿野水果玉米筍小農郭怡君表示，「玉米筍田與玉米田，兩者是不一樣的，玉米的梗上方一定會有玉米的花蕊，可是玉米筍是沒有花的，另外我們這邊種植的是專門用來栽培玉米筍的品種，它長大後不會變成玉米，口感吃起來比較脆甜」。

▲鹿野水果玉米筍小農郭怡君。（圖／記者謝婷婷攝）

原來玉米筍不一定是玉米的小Baby，不過這裡的玉米筍好像長得不太一樣，鹿野水果玉米筍小農郭怡君說：「我們這裡是紅鬚玉米筍，它剛長出來的時候，鬚鬚是白的，經過陽光照射之後，它變得越成熟，鬚鬚就會越偏紅紫色，看起來很時尚，很像染了頭髮」。

▲▼鹿野水果玉米筍小農郭怡君細心採收「紅鬚玉米筍」。（圖／記者謝婷婷攝）

鹿野水果玉米筍小農郭怡君說：「我們採收之前，會先用手摸摸看玉米筍，如果摸起來硬硬的話，代表已經成熟，就可以採收下來。紅鬚玉米筍的膳食纖維與鐵質成份相當高，裡頭的玉米鬚非常香，可以泡成玉米鬚茶，另外採收下來的玉米筍是可以生吃的，非常鮮甜」。

▲紅鬚玉米筍的膳食纖維與鐵質成份相當高。（圖／記者謝婷婷攝）

看怡君的動作超級熟練，其實她幾年前還是位上班族，後來決定轉換跑道，來到台東化身為「傻歡妹」，專心種植自己最愛吃的玉米筍。早上新鮮採收完的玉米筍，先送到5度的冰箱預冷，以減少地熱影響，讓每根玉米筍都能保持新鮮！

鹿野水果玉米筍小農郭怡君說：「出貨前我們會先整理玉米筍的外觀，像是把尖尖的蒂頭削掉、把粗殼剝掉，也會在這時候篩選掉不符合標準的玉米筍，像是有蟲洞或是不美觀的玉米筍，都會被淘汰，只留下最好、最美的玉米筍給消費者」。

▲玉米筍蒂頭看起來濕潤、水嫩代表新鮮。（圖／記者謝婷婷攝）

一般消費者要如何分辨玉米筍是否新鮮？鹿野水果玉米筍小農郭怡君表示，「判斷玉米筍是否新鮮，就是看它的蒂頭，看起來濕潤、水嫩，就代表很新鮮，如果玉米筍放個幾天，蒂頭會開始變乾，顏色漸漸轉成淺咖啡色，再來就變成深咖啡色，所以越新鮮的玉米筍，蒂頭看起來越乾淨、水嫩」。

▲細心秤重、包裝後的水果玉米筍，才會送到消費者手中。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台東鹿野水果玉米筍。（圖／記者謝婷婷攝）

通過嚴格篩選的玉米筍，才會進行秤重包裝送到消費者手中，「傻歡妹」細心的栽培，再加上台東純淨的好環境，讓每一根水果玉米筍吃起來都格外鮮甜！