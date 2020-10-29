全聯驚見「9999元促銷價」醫療口罩　消費者一看喊買爆：超划算！

▲這款「MIT」的水藍色成人醫用口罩，一盒共有30片，主打「三層分層過濾」、「立體折線設計」等。（圖／翻攝「全聯消費經驗老實說」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友在台南一間全聯貨架上看到「促銷價9999元的醫療口罩」，他發文寫道「買不起」。但其他人一看就發現大有玄機，直呼「省9879還不買爆！」

根據當事人27日貼在「全聯消費經驗老實說」臉書社團的照片，只見這款「MIT」的水藍色成人醫用口罩，一盒共有30片，主打「三層分層過濾」、「立體折線設計」等。

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▼防疫大作戰，口罩已成了日常用品。（圖／記者周宸亘攝）

許多網友見到一盒口罩促銷價9999元，發現其中可是大有玄機，「因為這個口罩不單賣的，才會把價格用最高」、「不得單買的標示，此價請勿認真」、「它是要你搭配酒精一起買，這樣一組200，很划算呀」、「酒精+口罩=199元」、「省9879還不買爆」、「3月時日本也這樣，一盒原價、二盒以上10倍，防止大家亂搶。」

原來標價上有寫口罩和75%酒精一起買只要199元，而酒精原本賣79元，搭配口罩也只要199元，目的是防止消費者只單買口罩。原PO其實也知道是這個意思，他回覆網友說，「口罩沒有單賣，只好提高售價。」