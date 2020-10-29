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台南議員盃擂台戰開打！清點人數不足爆亂鬥　多人掛彩驗傷提告

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記者林悅／台南報導

台南市議會29日下午爆發議員大亂鬥！原本預定進行總預算審查議程，會議進行中有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發綠營議員強烈不滿，在議場內爆發藍綠議員陣營間的整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷！

▲台南市議會下午有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發藍綠議員陣營整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會下午有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發藍綠議員陣營整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議會國民黨團怒轟民進黨團，每次開會都不出席，人數不足，在野黨清點人數時，就故技重施，屢屢以多數暴力欺凌圍毆製造事端，將責任全歸咎於在野黨，29日又因為民進黨議員護航人數不力，在野黨清點人數，主席蔡育輝敲槌宣布散會後，李宗翰才要求發言，民進黨團又以此製造事端，說主席蔡育輝不懂議事規則，進而出手打人，受傷盧崑福和蔡育輝議員已完成驗傷程序。

▲台南市議會下午有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發藍綠議員陣營整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，今天的衝突點在於，占多數席次的民進黨議員，沒有出席審查歲入歲出報告，民進黨議員自己放棄護航權利，反而怪罪在野黨，所有爭執過程大會都有錄音錄影為證，會中陳昆和第1次提出清點人數數額問題，他擔任主席，依邱莉莉議員建議休息10分鐘協商，重新開會後，陳昆和繼續提出第2次清點人數動議，主席即要求在場議會同仁清點出席人數，並宣布面板顯示出席議員名字，會中林阳乙議員反對，面板顯示名字就作罷，經清點人數，在場包括主席23人，未過半，主席敲槌宣布散會後，李宗翰才要求發言，這不符合議事規則，反而怪主席不懂議事規則，以此為由製造事端。

▲台南市議會下午有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發藍綠議員陣營整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝更說，已宣布兩次散會，沒有民進黨議員同意，在場官員全都不敢離席，等民進黨議員召開記者會後，才敢離去，民進黨議員氣焰之囂張，真是民主之恥 。

▲台南市議會下午有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發藍綠議員陣營整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福表示，主席敲散會動議後，李宗翰才要求發言，完全沒有照議事程序走，民進黨怎能多數暴力，當時民進黨10多位議員圍過來先動手，邱莉莉還罵安平人是垃圾，他手上有數道清晰傷痕，民進黨打人還喊救命，這就是民進黨所謂的民主進步嗎？

▲台南市議會下午有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發藍綠議員陣營整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝拿著台南市議會議事法規指出，依據議事規則第28條，有議員提出額數問題，並經清點在場人數，已不足法定額數，主席『應即』宣布散會或改開談話會。此事癥結所在是，民進黨李宗翰不懂台南議事規則，並叫囂挑釁所致。
盧崑福手和身體都受傷，蔡育輝手部也抓扭傷，兩人都完成驗傷。

・完全不用擔心肌膚長痘

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