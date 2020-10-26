台南9浪貓遭集體毒殺！動保警察8年僅辦3案　議員譏：破案百分百

▲台南市新化區竹仔腳社區驚爆流浪貓遭集體毒殺。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區竹仔腳社區上星期六驚爆流浪貓遭集體遭毒殺，兇手以毒雞肉為餌誘殺浪貓，該社區四週散布大小貓屍，其中1隻為孕貓，另1隻在送醫後不治，累計死亡貓咪為9隻，台南市議會26日由9位跨黨派議員譴責兇手手段殘忍，指責警方漠視民眾報案，連三聯單都沒開，讓該案無法成案。

無黨聯盟台南市議員吳禹寰、林阳乙、蔡秋蘭、許又仁、及周奕齊、國民黨李中岑、民進黨陳怡珍及無黨周麗津與穎艾達利聯合召開記者會，譴責兇手手段殘忍，並指責警方漠視民眾報案，連三聯單都沒開，讓該案無法成案。

新化分局副局長楊富仁解釋貓屍無法確定如何死亡，需待毒餌與死亡有關再由動保處舉發才能成案，但會保持偵辦態度。楊富仁此語一出立即遭議員們圍剿，要求警方提供案號給議會無黨聯盟，吳禹寰議員並要求警方限期破案，依動保法嚴懲兇手。





由於台南市在2013年已成立動保警察，吳禹寰議員提問台南市警局，動保警察成立8年來，警方總計接獲多少件虐殺與虐待報案，又破獲多少案？市警局行政科長張夢麟回答有3案，也全破案。此語又遭多位議員嘲諷破案百分之百。

穎艾達利議員還直言「說給鬼聽」，他強調一般民眾報案即可成案，警方需主動調查與搜查證據並全程蒐證。許又仁議員也質疑有報案何以沒有案號呢？議員們表示，新化區竹仔腳社區內的浪貓，這幾年平均每年都遭2次毒殺，迄今已超過60隻浪貓慘遭毒手，10月24日中午社區民眾發現社區內散布多隻貓屍，周遭還有疑似掺毒的雞肉塊，民眾當下立即透過110報警，並通報1999市民專線，但警方僅來現場轉一圈，沒蒐證也沒給報案三聯單，動保處人員甚至晚上才到場，居民擔心此案沒成案，後續不了了之，才向他們投訴，希望能透過公權力揪出兇手，希望能遏止這種慘案。

台南市動保處副處長莊惟超則說，毒雞肉與貓屍胃內殘留物採樣，將送行政院毒物所檢驗，結果可在一星期後出爐。



與會議員們指出，台南市早已2013年成立動保警察，警察局在台南市各分駐派出所15人以下的員警，配置一名動保警察，「兼辦」動保案件，15人以上則是2名動保警察，其中1名是副所長。另，台南市警局偵察組與刑事大隊也都設有動保警察，偵辦民眾通報的虐殺動物事件，且規定民眾透過110報案動物遭0虐殺案件，警方需比照一般報案開列報案三聯單，此案警方未給三聯單，僅能是「備案」，凸顯警方卸責。

穎艾達利議員還說，依動保法第25條規定，若造成動物死亡，初犯可公布姓名照片，並開罰10萬至50萬元，再犯則是開罰20萬到100萬元，且編列在各個分駐派出所的動保案件報案，都有流程檢核程序，但市府有做嗎？還是僅流為口號呢？





社團法人亞洲環境生態護育交流協會理事徐春水也說，農委會每年接獲各縣市通報的虐殺與不當飼養案件，僅有3-4件，主要都是沒開三聯單，以致沒有成案，後續更沒有辦案行為，新化浪貓遭集體毒殺案件，大家對破案乃至找到兇手，都不敢抱以希望，僅盼望能藉由該案能產生遏止作用，他並呼籲農政單位能多宣導虐殺動物已涉及刑事犯罪，希望民眾不要以身試法。

▼台南市議會9位跨黨派議員譴責兇手手段殘忍，指責警方漠視民眾報案，讓該案無法成案。（圖／記者林悅翻攝）

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