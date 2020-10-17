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50-64歲公費流感疫苗急喊卡　跨縣市民進黨議員怨：怎向民眾交代！

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▲新北市議員張志豪。（圖／翻攝自臉書）

▲新北市議員張志豪。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中16日臨時突然宣布，因公費流感疫苗數量緊不足，50至64歲低風險的族群，暫時停止施打。對此，英系的新北市議員張志豪、台北市議員吳沛憶等人皆表示，政策突然大轉彎，基層里長罵翻了，「該如何對民眾交代？」

張志豪下午受訪表示，衛福部政策一宣布，基層里長紛紛打去議員辦公室抗議。更何況當初政策鎖定高風險族群是50歲以上民眾，不到兩週時間，卻大轉彎變成50歲以上64歲以下暫停施打，民眾預期心理落差會非常大。

張志豪說，重大政策朝令夕改，一定會產生很大的民怨，他作為民代有責任反應民怨，政府更有責任讓民眾安心，必須理解民眾都擔心是不是打不到疫苗了。

張志豪指出，政府政策發布前，應該經過縝密通盤考量才宣布，結果現在大轉彎，是沒有辦法讓人民安心的。政策要翻轉可以，但配套必須說清楚，別讓基層措手不及。

對此，市長侯友宜昨日也表示，應該是因為民眾太踴躍，造成短時間內的供應量不足，如果疫苗數量充足的話，無論幾歲的民眾願意來施打，政府都應該都趕快幫忙接種，預防全民健康，每一個人都有責任做。不過，站在疫苗數量考量上，如果在短期間供應不足，施打又這麼踴躍的話，為了彈性的處理，新北市會讓高風險的長者或是最幼小6歲以下孩童優先施打。

侯友宜強調，很多的事情都要看疫苗的供應量來做好彈性的應變，這部份他可以理解的，所以新北市目前為止還是朝既定目標走，新北市府也會隨時跟中央來了解疫苗後續的供應夠不夠，如果不夠也會做彈性調整。

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