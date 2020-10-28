突亮15cm刀！泰國議員質詢到一半「猛刺自己手臂」...眾人嚇壞

實習記者周依儒／綜合報導

泰國反對黨議員韋薩恩（Wisarn Techatheerawat），因不滿總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）漠視國內持續數天的抗議遊行，竟然在質詢會議途中突然脫掉外套、捲起袖子，並拿出刀子往自己左手手臂上割了2刀，嚇壞議場其他議員。

根據《每日郵報》報導，韋薩恩27日在國會中激動表示，帕拉育忽視民意、罔顧民心，自己不希望看到政府以武力來鎮壓這些抗議民眾，更不希望看到年輕人們流血， 但實在想不出解決現在問題的方法。語畢，韋薩恩就突然脫掉自己的西裝外套，並捲起襯衫的袖子，拿出一把6英吋（約15.2公分）的水果刀，往自己左手手臂划了2刀，頓時鮮血直流，嚇壞眾人。

現場其他議員和醫護人員見狀後也立刻上前處理韋薩恩的傷口、拿出繃帶止血，並趕緊將他送往醫院治療，所幸沒有生命危險。不過韋薩恩事後也表示，自己這次的激烈舉動，是希望能透過「流血」，向總理和鎮壓民眾的軍政府表達抗議的決心。

▲泰國軍政府用武力鎮壓抗議民眾。（圖／路透）



今年7月開始的抗議活動旨在推翻帕拉育政權，但現在越來越多的抗議者也要求對君主制進行改革，因為這個制度幫助軍方實現了數十年的政治統治。泰國政府對此表示，即使人們抗議政府，也應該對王室表示尊重，不應該輕易公開批評君主制。目前，這場示威行動已成為泰國有史以來規模最大的反政府抗議活動。