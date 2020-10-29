鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

▲台鐵表示，養路機具將於113年底陸續到位。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵是百年老店，不只人力緊縮，設備也相對老舊。台鐵產業工會今日召開記者會，直指台鐵料物系統應全面檢討，也不可忽視人力斷層。交通部台鐵局表示，已計劃採購各種養路機具，預計明年底發包，113年底前陸續交車，汰換老舊機具。

台鐵日前被爆出519斷軌事件，鋼軌斷裂長達44公分，相關同仁卻置之不理，放任2列車高速通過，相當危險，引發交通部長林佳龍震怒，運安會也已介入調查。而28日永康又出現19公分斷軌，所幸此次有按照SOP處理，立即封鎖路線夜間撤換鋼軌，沒有危險疑慮。

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▲▼台鐵昨日發生斷軌事件。（圖／交通部提供）

台鐵產工代表徐仲能指出，台鐵人力斷層嚴重，技術傳承出現大問題，工務處近三年新增了近500名人員，但多數皆為月薪26k的營運人員，據台鐵資料顯示，108年統計的員工比例，人力呈現M型化，服務資歷10到20年的中階人力極少，僅占14％，而新進員工未滿10年的已經超過半數佔55％。

徐仲能表示，有些工作或事件可能5年還不見得會碰到一次，依照現行的師徒制訓練方式，導致年資僅2、3年的同仁就要帶新進員工，然而鐵路經驗累積及培訓至少需要3年。導致台鐵不只有人力斷層，連技術傳承都有問題。

▲▼台鐵近日頻發生斷軌事件。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，107年獲行政院核准請增路線養護人力計548名，同年提報鐵路特考及營運人員甄試招募新血，分別於107年10月及108年1月陸續報到完成，分配於全局136個道班，每道班獲配人力約4人，各道班人數由原每班約6到7人提高至10到11人，已緩解人力不足之現象。

台鐵局指出，對於新進人員的訓練採「訓、用合一」為原則，針對新進人員辦理「基礎研習」、「專業技能訓練」以及「實地操作訓練」等3個階段養成，依據實地操作訓練配合講解各項養路工程技術及標準作業程序。

▲台鐵表示，道班人力已補足。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，行政院亦於109年1月21日核定辦理「臺鐵軌道結構安全提升計畫」，將採購各種養路機具，包括大型砸道車7輛；中型砸道車20輛；軌道穩定車7輛；軌道整碴車7輛；軌框搬運機7組；工程維修車25輛)，刻正辦理養路機械採購委託規劃技術服務，預計明（110）年底發包，113年底前陸續交車。